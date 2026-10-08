TRAMP USTALASAO STRASTI U FRANCUSKOJ: Ko organizuje đake?
Mnogo bure izazvala i izjava američkog predsednika Donalda Trampa da su "islam i imigracija" odgovorni za mobilizaciju srednjoškolaca u Francuskoj.
Tramp je prokomentarisao događanja u Francuskoj na svoj način.
– Ono što se događa u Francuskoj nije ništa drugo nego nekontrolisana masovna imigracija. Nije reč o školama, već o islamu koji želi da preuzme nekada veliku zemlju – istakao je američki predsednik.
Ove Trampove reči šokirale su dobar deo francuske javnosti, imajući u vidu da se srednjoškolci bore za svoja prava i protiv loših uslova školovanja.
Tako je "Hafington post" naglasio da se "Donald Tramp meša u francuski đački bes, i potpuno greši". Njegovu poruku "Mond" naziva kontroverznom u već veoma napetoj situaciji. Mnogobrojni mediji ističu da u Francuskoj do sada nije uspostavljena nikakva veza između ovog pokreta i verskih ili identitetskih zahteva.
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