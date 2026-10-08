STIGLA OSVETA ZA MASAKR U KRAMATORSKU: Ukrajina napala Rusiju 2.500 km daleko od granice (VIDEO)

NAKON ruskog napada na Kramatorsk u kojem su poginule najmanje 33 osobe, u ruskom gradu Omsku napadnuta je rafinerija nafte.

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- Rafinerija u Omsku je pod napadom. Iz dimnjaka izlazi dim. Čule su se dve eksplozije - izjavili su meštani.

Rafinerija u Omsku nalazi se više od 2500 kilometara od Ukrajine.

Russia’s Omsk oil refinery has been attacked by Ukrainian drones this afternoon and is on fire. https://t.co/wUEXPvfxmQ — Woofers (@NotWoofers) October 8, 2026

Guverner Omske oblasti Vitalij Hocenko saopštio je da ruska protivvazdušna odbrana dejstvuje zbog napada bespilotnih letelica, dodajući da su hitne službe u regionu u stanju visoke pripravnosti, prenosi Ukrinform.

Napad je usledio nakon što je izdato upozorenje na opasnost od dronova.

❗️❗️The Omsk Oil Refinery has reportedly been hit after a drone attack lasting around four hours. The facility, Russia’s largest oil refinery, is more than 2,500 km from Ukraine. Earlier reports said Ukrainian FP-1 drones were targeting the site. #Russia https://t.co/nSaYoHZFZO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 8, 2026



Na aerodromu u Omsku uvedena su privremena ograničenja za poletanje i sletanje aviona.

Rafinerija u Omsku je najveća u Rusiji, a već je bila meta napada ukrajinskih dronova u julu ove godine, kada je zbog pretrpljenih oštećenja privremeno obustavila rad pojedinih pogona.