STIGLA OSVETA ZA MASAKR U KRAMATORSKU: Ukrajina napala Rusiju 2.500 km daleko od granice (VIDEO)
NAKON ruskog napada na Kramatorsk u kojem su poginule najmanje 33 osobe, u ruskom gradu Omsku napadnuta je rafinerija nafte.
- Rafinerija u Omsku je pod napadom. Iz dimnjaka izlazi dim. Čule su se dve eksplozije - izjavili su meštani.
Rafinerija u Omsku nalazi se više od 2500 kilometara od Ukrajine.
Guverner Omske oblasti Vitalij Hocenko saopštio je da ruska protivvazdušna odbrana dejstvuje zbog napada bespilotnih letelica, dodajući da su hitne službe u regionu u stanju visoke pripravnosti, prenosi Ukrinform.
Napad je usledio nakon što je izdato upozorenje na opasnost od dronova.
Na aerodromu u Omsku uvedena su privremena ograničenja za poletanje i sletanje aviona.
Rafinerija u Omsku je najveća u Rusiji, a već je bila meta napada ukrajinskih dronova u julu ove godine, kada je zbog pretrpljenih oštećenja privremeno obustavila rad pojedinih pogona.
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