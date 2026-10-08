PUTIN U CENTRU VELIKOG OKUPLJANJA: Stigao u Turkmenistan, sastaje se i sa Irancima! (FOTO)

RUSKI predsednik, Vladimir Putin, sleteo je u Turkmenistan, gde će boraviti u dvodnevnoj poseti.

Foto: Printskrin Jutjub/DRM News

Kako se očekuje, predsednik Putin će učestvovati na sastancima Saveta šefova država Zajednice Nezavisnih Država i Kaspijskom ekološkom samitu. Osim toga, sastaće se sa predsednicima Turkmenistana i Irana.

Foto: Printskrin Jutjub/DRM News

Kremlj je ranije najavio da će na sastanku Saveta šefova država ZND, lideri sumirati rezultate saradnje između zemalja članica povodom 35. godišnjice Zajednice, koja se obeležava ove godine.

Foto: Printskrin Jutjub/DRM News

Osim toga, izložiće prioritetne oblasti za dalji zajednički rad i razmeniti mišljenja o aktuelnim međunarodnim i regionalnim pitanjima.

Foto: Printskrin Jutjub/DRM News

Očekuje se usvajanje dokumenata usmerenih na proširenje saradnje u oblasti sprovođenja zakona, kulturne, humanitarne i informacione sfere, kao i jačanje koordinacije spoljne politike između zemalja ZND-a.

Foto: Printskrin Jutjub/DRM News

Tokom Kaspijskog ekološkog samita, predsednici Rusije, Azerbejdžana, Irana, Kazahstana i Turkmenistana razmotriće praktična pitanja saradnje u oblasti životne sredine između zemalja kaspijskog priobalnog regiona.

(RT Balkan)

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