PUTIN U CENTRU VELIKOG OKUPLJANJA: Stigao u Turkmenistan, sastaje se i sa Irancima! (FOTO)
RUSKI predsednik, Vladimir Putin, sleteo je u Turkmenistan, gde će boraviti u dvodnevnoj poseti.
Kako se očekuje, predsednik Putin će učestvovati na sastancima Saveta šefova država Zajednice Nezavisnih Država i Kaspijskom ekološkom samitu. Osim toga, sastaće se sa predsednicima Turkmenistana i Irana.
Kremlj je ranije najavio da će na sastanku Saveta šefova država ZND, lideri sumirati rezultate saradnje između zemalja članica povodom 35. godišnjice Zajednice, koja se obeležava ove godine.
Osim toga, izložiće prioritetne oblasti za dalji zajednički rad i razmeniti mišljenja o aktuelnim međunarodnim i regionalnim pitanjima.
Očekuje se usvajanje dokumenata usmerenih na proširenje saradnje u oblasti sprovođenja zakona, kulturne, humanitarne i informacione sfere, kao i jačanje koordinacije spoljne politike između zemalja ZND-a.
Tokom Kaspijskog ekološkog samita, predsednici Rusije, Azerbejdžana, Irana, Kazahstana i Turkmenistana razmotriće praktična pitanja saradnje u oblasti životne sredine između zemalja kaspijskog priobalnog regiona.
(RT Balkan)
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