BRUJE RUSKI MEDIJI: Tramp nije čestitao Putinu rođendan
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp nije uputio čestitku predsedniku Vladimiru Putinu povodom njegovog rođendana, izjavio je portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov.
Sa američke strane nisu stigle nikakve poruke upućene Vladimiru Putinu povodom tog dana, prenosi RIA Novosti.
„Nije bilo čestitke od Trampa, ne”, rekao je Peskov novinarima.
Portparol predsednika Dmitrij Peskov je u sredu potvrdio da je razgovor između Putina i Trampa brzo usaglašen.
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je za sredu zakazao telefonski razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.
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