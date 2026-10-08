"ZNAMO KAKO NATO UME DA NAPADA NA PRIMERU JUGOSLAVIJE": Rusi upozoravaju na kršenje međunarodnog prava od strane Zapada i Kijeva
ZAPAD i njegovi kijevski štićenici, kršeći osnovne norme međunarodnog prava, izazivaju humanitarnu katastrofu u gradu Aljoški, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Dmitrij Poljanski.
- Istovremeno, oni skrivaju činjenice o razmeštanju PVO sistema u stambenim četvrtima ukrajinskih gradova i cinično pripisuju Rusiji tragedije koje zbog toga nastaju - naglasio je Poljanski.
Prema njegovim rečima, pojedine zapadne zemlje i njihovi saveznici pokušavaju da, umesto otvorenog i sadržajnog dijaloga, šire antiruske insinuacije i neosnovano optužuju Rusiju za kršenje međunarodnog humanitarnog prava.
On je napomenuo da iste te zemlje nastavljaju da ignorišu teške humanitarne posledice zločina ukrajinskih oružanih snaga.
- Ti ’borci za slobodu’ nastavljaju da ignorišu teške humanitarne posledice zločina ukrajinskih oružanih formacija i nacionalističkih bataljona. O njima redovno govorimo tokom naših nastupa po različitim tačkama dnevnog reda sednica Stalnog saveta OEBS-a - ukazao je Poljanski.
Znamo kako NATO ume da napada na primeru Jugoslavije
Provokativni potezi NATO-a guraju Evropu ka direktnom ratu, ukazao je on.
- NATO ove, kao i sve svoje vežbe, naziva ’odbrambenim’, ali to nije u skladu sa stvarnošću. Znamo kako pripadnici NATO-a umeju da napadaju na primerima Jugoslavije, Libije i Avganistana. U stvarnosti, ovakvi provokativni potezi Alijanse ubrzano nas približavaju direktnom ratu u Evropi - zaključio je Poljanski.
O „zabrinutosti“ EU
Kako je naveo, Brisel licemerno poziva Rusiju da evakuiše stanovnike naselja Aljoški, koje ubijaju evropskim granatama isporučenim Kijevu.
- Evropska komisija je pre nekoliko dana pozvala Rusiju, a ne Ukrajinu, da hitno obezbedi humanitarni pristup Aljoškama, situaciju je nazvala neprihvatljivom i licemerno pozvala da se omogući evakuacija civilnog stanovništva. Upravo onog stanovništva koje ubijaju evropskim granatama i minama isporučenim Ukrajini - istakao je Poljanski.
Brisel ćuti o miniranju puteva u Aljoškama od strane ukrajinskih formacija i neprekidnom ciljanom granatiranju grada iz Ukrajine, dodao je on.
- U Briselu pritom nisu rekli ni reč o nastavku miniranja puteva od strane ukrajinskih formacija, niti o neprekidnom ciljanom granatiranju iz Ukrajine kojem su izloženi lokalni civili, koji rizikuju da krenu u susedna naselja po hranu - rekao je Poljanski.
(Sputnjik)
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