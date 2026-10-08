ZELENSKI NIJE ZADOVOLJAN TRAMPOVIM PONAŠANJEM: Šalje pregovarački tim u SAD, besan i zbog odluke EU
UKRAJINSKI pregovarački tim posetiće Sjedinjene Američke Države radi sastanka sa američkim zvaničnicima u petak i subotu, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, i pozvao američkog predsednika Donalda Trampa da pojača pritisak na Rusiju.
- Ne može se, s jedne strane, pregovarati sa Rusima o budućim ekonomskim projektima, a sa druge strane govoriti da se nalazimo u nekoj vrsti diplomatskog ćorsokaka - rekao je Zelenski, a prenosi Rojters.
Komentarišući odluku Evropske unije da ukine sankcije za dvojicu ruskih oligarha, Zelenski je rekao da se radi o "užasnoj grešci".
- Ruski predsednik Vladimir Putin teži eskalaciji u najvećoj meri - rekao je Zelenski.
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