ZAVRŠEN VELIKI PROJEKAT NA DUNAVU: Ključni radovi kod nuklearke Pakš okončani
MAĐARSKI vojnici završili su radove u koritu Dunava kod nuklearne elektrane Pakš, tokom kojih je ugrađeno više od 22.000 kubnih metara kamena, izjavio je danas ministar odbrane te zemlje Romulus Rusin-Sendi.
On je naveo da je u operaciji učestvovalo 979 vojnika, koji su ukupno radili 28.309 sati, uz 145 komada tehničke opreme, preneo je MTI.
U radovima su učestvovali helikopterske posade, inženjeri, ronioci, stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih sredstava, vojna policija, kao i logističko i medicinsko osoblje.
- Ovo nije bio samo građevinski projekat. To je jedan od najvažnijih zadataka Mađarskih oružanih snaga u mirnodopskim uslovima - rekao je Rusin-Sendi.
On je dodao da je podvodna brana sada u funkciji i da nuklearna elektrana verovatno ne bi mogla da radi da projekat nije završen.
(Tanjug)
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