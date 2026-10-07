ZAVRŠEN VELIKI PROJEKAT NA DUNAVU: Ključni radovi kod nuklearke Pakš okončani

MAĐARSKI vojnici završili su radove u koritu Dunava kod nuklearne elektrane Pakš, tokom kojih je ugrađeno više od 22.000 kubnih metara kamena, izjavio je danas ministar odbrane te zemlje Romulus Rusin-Sendi.

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On je naveo da je u operaciji učestvovalo 979 vojnika, koji su ukupno radili 28.309 sati, uz 145 komada tehničke opreme, preneo je MTI.

U radovima su učestvovali helikopterske posade, inženjeri, ronioci, stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih sredstava, vojna policija, kao i logističko i medicinsko osoblje.

- Ovo nije bio samo građevinski projekat. To je jedan od najvažnijih zadataka Mađarskih oružanih snaga u mirnodopskim uslovima - rekao je Rusin-Sendi.

On je dodao da je podvodna brana sada u funkciji i da nuklearna elektrana verovatno ne bi mogla da radi da projekat nije završen.

(Tanjug)