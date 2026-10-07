RAKETNA SVITA I ČAJKOVSKI: Ruska vojska izvela nove masovne udare, na meti ukrajinski "flamingo"
Na UDARU ruske vojske su se našli takođe i lučka infrastruktura i ona za remont brodova u Odeskoj oblasti, kao i morski brodovi povezani sa obezbeđivanjem potreba Oružanih snaga Ukrajine
Ruska vojska je tokom noći napala objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u kojima se proizvode krstareće rakete "flamingo", saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
"Pogođena su preduzeća koja su angažovana za potrebe kompanije 'Fajer point' za proizvodnju i skladištenje raketa 'flamingo' i bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa u Kijevu, Kijevskoj, Černigovskoj, Kirovogradskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj i Harkovskoj oblasti", navodi se u saopštenju odbrambenog resora.
Pored toga, na udaru su se našli lučka infrastruktura i ona za remont brodova u Odeskoj oblasti, kao i morski brodovi povezani sa obezbeđivanjem potreba Oružanih snaga Ukrajine.
Za napad je korišćeno visokoprecizno oružje kopnenog, morskog i vazdušnog baziranja, kao i bespilotne letelice.
Kako su ukazali, kao rezultat udara, u gradu Kijevu i Kijevskoj oblasti pogođen je industrijski objekat "Pametna municija" u Kijevu, koji se bavi sklapanjem i skladištenjem krstarećih raketa FP-5 "flamingo", operativno-taktičkih raketa FR-9 i njihovih komponenti. Takođe je izveden napad na pogon za sklapanje i skladište bespilotnih letelica "fanplit" u Kijevu, koji se koristi za proizvodnju komponenti za krstareće rakete FP-5 "flamingo", kao i za bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa (FP-1, FP-2), kao i fabriku "Kijevske fabrike kartona i papira" u gradu Obuhov, koja se koristi za proizvodnju i skladištenje krstarećih raketa FP-5 "flamingo" i njihovih komponenti.
U Černigovskoj oblasti pogođen je industrijski objekat "Plastmas-Priluki" u gradu Priluki, koji se bavi proizvodnjom i skladištenjem komponenti za krstareće rakete FP-5 "flamingo", a u Kirovogradskoj oblasti je izveden napad na pogon kompanije "Grupe industrijskih preduzeća Aleksandrija" u gradu Aleksandrija, koji proizvodi komponente za bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa, uključujući i one sa fiksnim krilima.
Pored toga, u Dnjepropetrovskoj oblasti je pogođeno preduzeće raketno-kosmičke industrije (Državno preduzeće "Južna fabrika mašina O. Makarov") u Dnjepru, koje se bavi proizvodnjom, skladištenjem i isporukom krstarećih raketa FP-5 "flamingo" Oružanim snagama Ukrajine, kao i bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa FP-1/FP-2 .
U Poltavskoj oblasti napad je izveden na proizvodni pogon "Avtokrat" u Kremenčuku, koji se bavi proizvodnjom i skladištenjem specijalizovanih šasija za lansere krstarećih raketa FP-5 "flamingo", kao i fabrika duvana u Kremenčuku, gde je organizovana proizvodnja municije za streljačko naoružanje namenjene za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.
U Harkovskoj oblasti je izveden napad na mašinski pogon u naselju Lozova, koji se bavi sklapanjem i skladištenjem krstarećih raketa FP-5 "flamingo" i njihovih komponenti, a u Odeskoj oblasti pogon "Dunavski remont brodova" u luci Izmail, koji se bavi proizvodnjom i skladištenjem bespilotnih plovila i njihovih komponenti.
Osim toga, u luci Odesa pogođen je teretni brod koji je dopremao vojni teret i robu dvostruke namene za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.
U Ministarstvu odbrane Rusije napisali su da se čuje "raketna svita", dodavši da im najviše prijaju Petar Čajkovski i Georgij Sviridov.
Ministarstvo odbrane je ranije upozorilo da će ruska vojska pojačati napade na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa kao odgovor na pretnju Vladimira Zelenskog da će intenzivirati napade na rafinerije nafte.
U odbrambenom resoru su istakli da upravo šef kijevskog režima, izdajući naređenja za napade na civilne objekte, snosi punu ličnu i političku odgovornost za uzvratna dejstva Oružanih snaga Rusije.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
VAŽNO UPOZORENjE GRAĐANIMA: Bliži se uragan!
07. 10. 2026. u 13:38
APOKALIPTIČNE SCENE: Rusi sravnjuju Kremenčuk sa zemljom, Zelenski broji mrtve (FOTO/VIDEO)
07. 10. 2026. u 13:23
"ODMAH NAPUSTITE RUSIJU" Stejt department izdao hitno upozorenje svim građanima
07. 10. 2026. u 13:15
PESKOV SAOPŠTIO VAŽNE VESTI: Portparol Kremlja o razgovoru Putina i Trampa
07. 10. 2026. u 12:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)