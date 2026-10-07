Na UDARU ruske vojske su se našli takođe i lučka infrastruktura i ona za remont brodova u Odeskoj oblasti, kao i morski brodovi povezani sa obezbeđivanjem potreba Oružanih snaga Ukrajine

MOD Rusije

Ruska vojska je tokom noći napala objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u kojima se proizvode krstareće rakete "flamingo", saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Pogođena su preduzeća koja su angažovana za potrebe kompanije 'Fajer point' za proizvodnju i skladištenje raketa 'flamingo' i bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa u Kijevu, Kijevskoj, Černigovskoj, Kirovogradskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj i Harkovskoj oblasti", navodi se u saopštenju odbrambenog resora.

Pored toga, na udaru su se našli lučka infrastruktura i ona za remont brodova u Odeskoj oblasti, kao i morski brodovi povezani sa obezbeđivanjem potreba Oružanih snaga Ukrajine.

@1ainTro11sBots What's happening to the Ukrainian economy e.g. metallurgy stopped, no Odessa ports, no gas stations, no locomotives, no internet, no data centers, and massive electricity disruption? ⚡ This is bleeding Europe dry? 💰 https://t.co/5IBjOlMDR9 — 🇿🇦 White EFF Fighter 🇵🇸🇨🇺🇧🇫 (@lula_leftist) October 7, 2026

Za napad je korišćeno visokoprecizno oružje kopnenog, morskog i vazdušnog baziranja, kao i bespilotne letelice.

Kako su ukazali, kao rezultat udara, u gradu Kijevu i Kijevskoj oblasti pogođen je industrijski objekat "Pametna municija" u Kijevu, koji se bavi sklapanjem i skladištenjem krstarećih raketa FP-5 "flamingo", operativno-taktičkih raketa FR-9 i njihovih komponenti. Takođe je izveden napad na pogon za sklapanje i skladište bespilotnih letelica "fanplit" u Kijevu, koji se koristi za proizvodnju komponenti za krstareće rakete FP-5 "flamingo", kao i za bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa (FP-1, FP-2), kao i fabriku "Kijevske fabrike kartona i papira" u gradu Obuhov, koja se koristi za proizvodnju i skladištenje krstarećih raketa FP-5 "flamingo" i njihovih komponenti.

U Černigovskoj oblasti pogođen je industrijski objekat "Plastmas-Priluki" u gradu Priluki, koji se bavi proizvodnjom i skladištenjem komponenti za krstareće rakete FP-5 "flamingo", a u Kirovogradskoj oblasti je izveden napad na pogon kompanije "Grupe industrijskih preduzeća Aleksandrija" u gradu Aleksandrija, koji proizvodi komponente za bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa, uključujući i one sa fiksnim krilima.

Pored toga, u Dnjepropetrovskoj oblasti je pogođeno preduzeće raketno-kosmičke industrije (Državno preduzeće "Južna fabrika mašina O. Makarov") u Dnjepru, koje se bavi proizvodnjom, skladištenjem i isporukom krstarećih raketa FP-5 "flamingo" Oružanim snagama Ukrajine, kao i bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa FP-1/FP-2 .

U Poltavskoj oblasti napad je izveden na proizvodni pogon "Avtokrat" u Kremenčuku, koji se bavi proizvodnjom i skladištenjem specijalizovanih šasija za lansere krstarećih raketa FP-5 "flamingo", kao i fabrika duvana u Kremenčuku, gde je organizovana proizvodnja municije za streljačko naoružanje namenjene za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.

U Harkovskoj oblasti je izveden napad na mašinski pogon u naselju Lozova, koji se bavi sklapanjem i skladištenjem krstarećih raketa FP-5 "flamingo" i njihovih komponenti, a u Odeskoj oblasti pogon "Dunavski remont brodova" u luci Izmail, koji se bavi proizvodnjom i skladištenjem bespilotnih plovila i njihovih komponenti.

Osim toga, u luci Odesa pogođen je teretni brod koji je dopremao vojni teret i robu dvostruke namene za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.

U Ministarstvu odbrane Rusije napisali su da se čuje "raketna svita", dodavši da im najviše prijaju Petar Čajkovski i Georgij Sviridov.

Ministarstvo odbrane je ranije upozorilo da će ruska vojska pojačati napade na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa kao odgovor na pretnju Vladimira Zelenskog da će intenzivirati napade na rafinerije nafte.

U odbrambenom resoru su istakli da upravo šef kijevskog režima, izdajući naređenja za napade na civilne objekte, snosi punu ličnu i političku odgovornost za uzvratna dejstva Oružanih snaga Rusije.

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