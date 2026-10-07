RUSKA PVO PRESRELA MASOVAN NAPAD: Uništeno čak 311 ukrajinskih dronova

DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 311 ukrajinskoh bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

foto: Alexei Konovalov / Zuma Press / Profimedia

Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Kurske, Tulske, Orlovske, Lipecke, Voronješke, Smolenske, Tambovske, Kaluške, Saratovske, Samarske, Penzenske, Rostovske i Volgogradske oblasti, Permskog kraja i Republike Krim, kao i iznad voda Crnog i Azovskog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)