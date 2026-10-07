RUSKA PVO PRESRELA MASOVAN NAPAD: Uništeno čak 311 ukrajinskih dronova
DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 311 ukrajinskoh bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Kurske, Tulske, Orlovske, Lipecke, Voronješke, Smolenske, Tambovske, Kaluške, Saratovske, Samarske, Penzenske, Rostovske i Volgogradske oblasti, Permskog kraja i Republike Krim, kao i iznad voda Crnog i Azovskog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
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