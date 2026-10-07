PATRIJARH KIRIL ČESTITAO ROĐENDAN PUTINU: Dajete primer požrtvovanog i predanog služenja otadžbini
PATRIJARH moskovski i cele Rusije Kiril čestitao je predsedniku Rusije Vladimiru Putinu 74. rođendan, istakavši njegovo požrtvovano i predano služenje otadžbini, prenose RIA Novosti.
- Po promislu Božjem, Vi već dugi niz godina predvodite našu zemlju, dosledno i efikasno rešavajući različite zadatke usmerene na jačanje ruske državnosti i ekonomije, zaštitu tradicionalnih moralnih i porodičnih vrednosti, očuvanje istorijskog, duhovnog i kulturnog nasleđa, kao i obezbeđivanje blagostanja ljudi koji su Vam povereni na staranje - napisao je patrijarh Kiril.
Prema njegovim rečima, sve to nailazi na živu reakciju u srcima miliona sugrađana, koji u predsedniku vide nacionalnog lidera koji daje primer požrtvovanog i predanog služenja otadžbini.
On je takođe istakao visok nivo odnosa Crkve i države i izrazio zahvalnost Putinu za njegovu nepromenljivu pažnju prema raznovrsnoj delatnosti Ruske pravoslavne crkve.
- Nadam se da ćemo zajedničkim naporima organa državne vlasti, verskih i društvenih udruženja i ubuduće uspeti da realizujemo mnoge dobre poduhvate koji doprinose jedinstvu naroda, jačanju suvereniteta Rusije i njenom prosperitetu - naglasio je poglavar RPC.
Patrijarh moskovski i cele Rusije je još jednom od srca čestitao rođendan ruskom lideru.
- Uznosim molitve Gospodu da Vam podari neiscrpnu snagu i blagoslovene uspehe u daljem radu, koji s posvećenošću i odgovornošću obavljate na korist zemlje i sugrađana - zaključio je patrijarh Kiril.
(RT Balkan)
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