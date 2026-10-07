Svet

NATO VOJNI VRH STIGAO U KIJEV: Vojni komitet u zvaničnoj poseti Ukrajini

D.D.

07. 10. 2026. u 11:21

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VOJNI komitet NATO-a, na čelu sa italijanskim admiralom Đuzepeom Kavom Dragonom, stigao je u zvaničnu posetu Kijevu, javila je novinska agencija Ansa pozivajući se na izvore u alijansi.

НАТО ВОЈНИ ВРХ СТИГАО У КИЈЕВ: Војни комитет у званичној посети Украјини

Claudio Bresciani/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Vojni komitet NATO-a, na čelu sa admiralom Đuzepeom Kavom Dragonom, stigao je u zvaničnu posetu Kijevu - navodi se u poruci.

Poseta se odvija na poziv novog vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Mihaila Drapatija, navodi se u publikaciji.

(Ria Novosti)

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