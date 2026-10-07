NATO VOJNI VRH STIGAO U KIJEV: Vojni komitet u zvaničnoj poseti Ukrajini
VOJNI komitet NATO-a, na čelu sa italijanskim admiralom Đuzepeom Kavom Dragonom, stigao je u zvaničnu posetu Kijevu, javila je novinska agencija Ansa pozivajući se na izvore u alijansi.
- Vojni komitet NATO-a, na čelu sa admiralom Đuzepeom Kavom Dragonom, stigao je u zvaničnu posetu Kijevu - navodi se u poruci.
Poseta se odvija na poziv novog vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Mihaila Drapatija, navodi se u publikaciji.
(Ria Novosti)
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