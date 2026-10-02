PEKING U PANICI! Najstrašnije američko oružje stiglo Kini ISPRED NOSA: Moćna raketa AIM-260 JATM na australijskom F-18!

AVION F/A-18F „Super Hornet” (Super Hornet) Kraljevskog australijskog ratnog vazduhoplovstva fotografisan je kako nosi inertnu raketu AIM-260 JATM (Joint Advanced Tactical Missile) tokom vežbe „Gray Flag 2026” koju je organizovala Mornarica SAD u Kaliforniji.

Foto: US NAVY

Ovo predstavlja prvi javni dokaz da australijski avion nosi ovo strogo poverljivo oružje velikog dometa klase vazduh-vazduh. Avion, koji pripada 1. eskadrili, fotografisan je prilikom poletanja iz pomorske baze „Point Mugu” (Point Mugu) u okrugu Ventura, 11. septembra. Pored toga, letelica je bila opremljena inertnom trenažnom raketom CATM-9X (verzija rakete AIM-9X), inertnom raketom CATM-120 (verzija rakete AIM-120), trima spoljnim rezervoarima za gorivo, kontejnerom za nišanjenje AN/ASQ-228 ATFLIR i kontejnerom taktičkog sistema za borbenu obuku. Sama raketa AIM-260 bila je inertni probni primerak, a ne borbena raketa sa bojevom glavom.



Foto: USAF/dwards.af.mil





Dok se većina strateških partnera SAD u okviru NATO-a opremala prvenstveno radi pripreme za potencijalni sukob sa Rusijom, vojna modernizacija Australije prvenstveno je usmerena na pripreme za podršku ratnim naporima predvođenim SAD protiv Kine. Kraljevsko australijsko ratno vazduhoplovstvo u svom sastavu ima 24 lovca F/A-18F, 72 lovca F-35A i 11 aviona EA-18G namenjenih za elektronska borbena dejstva. Uvođenje rakete AIM-260 na sva tri tipa borbenih aviona obezbediće Australiji zajedničko oružje velikog dometa klase „vazduh-vazduh” za konvencionalne lovce, lovce sa „stelt” karakteristikama i avione za elektronsko ratovanje. Australija takođe razvija borbenu letelicu za sadejstvo MQ-28 Ghost Bat, koja bi u budućnosti potencijalno mogla postati još jedna platforma za integraciju rakete AIM-260.

militarywatchmagazine.com

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