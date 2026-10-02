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PEKING U PANICI! Najstrašnije američko oružje stiglo Kini ISPRED NOSA: Moćna raketa AIM-260 JATM na australijskom F-18!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 10. 2026. u 21:33

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AVION F/A-18F „Super Hornet” (Super Hornet) Kraljevskog australijskog ratnog vazduhoplovstva fotografisan je kako nosi inertnu raketu AIM-260 JATM (Joint Advanced Tactical Missile) tokom vežbe „Gray Flag 2026” koju je organizovala Mornarica SAD u Kaliforniji.

ПЕКИНГ У ПАНИЦИ! Најстрашније америчко оружје стигло Кини ИСПРЕД НОСА: Моћна ракета AIM-260 ЈАТМ на аустралијском F-18!

Foto: US NAVY

Ovo predstavlja prvi javni dokaz da australijski avion nosi ovo strogo poverljivo oružje velikog dometa klase vazduh-vazduh. Avion, koji pripada 1. eskadrili, fotografisan je prilikom poletanja iz pomorske baze „Point Mugu” (Point Mugu) u okrugu Ventura, 11. septembra. Pored toga, letelica je bila opremljena inertnom trenažnom raketom CATM-9X (verzija rakete AIM-9X), inertnom raketom CATM-120 (verzija rakete AIM-120), trima spoljnim rezervoarima za gorivo, kontejnerom za nišanjenje AN/ASQ-228 ATFLIR i kontejnerom taktičkog sistema za borbenu obuku. Sama raketa AIM-260 bila je inertni probni primerak, a ne borbena raketa sa bojevom glavom.

Raketu AIM-260 razvila je kompanija „Lokid Martin” (Lockheed Martin) kao naslednika rakete AIM-120, sa ciljem da se obezbedi znatno veći domet uz zadržavanje dimenzija kompatibilnih sa unutrašnjim spremištima za naoružanje aviona F-35. Razvoj ovog oružja delom je podstaknut brzim širenjem kineskih kapaciteta u domenu raketa vazduh-vazduh velikog dometa. Kineska raketa PL-15, koju nose avioni poput lovca pete generacije za ostvarivanje prevlasti u vazduhu J-20, ima znatno veći procenjeni domet dejstva (prema javno dostupnim podacima) u odnosu na najnaprednije varijante rakete AIM-120, kao i sofisticiranije senzore. Shodno tome, Sjedinjene Države su pokrenule razvoj rakete AIM-260 u okviru šireg nastojanja da zadrže ravnopravnost u borbi vazduh-vazduh na distancama izvan vizuelnog dometa. Prva javno dostupna slika rakete AIM-260 u Sjedinjenim Državama pojavila se tek u maju 2026. godine, takođe na avionu F/A-18F koji koristi 31. eskadrila za ispitivanje i evaluaciju vazduhoplovstva Ratne mornarice SAD. Pojavljivanje rakete AIM-260 u Australiji usledilo je samo nekoliko nedelja nakon što su lokalni izvori objavili da će ta zemlja postati prva, pored Sjedinjenih Država, koja će nabaviti ovu raketu. Kanbera je odobrila skoro 736 miliona australijskih dolara za ovo naoružanje putem američkog programa prodaje vojne opreme inostranstvu (FMS), pri čemu će raketa prvobitno biti integrisana na australijske avione F/A-18F Super Hornet, a zatim i na lovce pete generacije F-35A. Pojavljivanje aviona F-18F koji nosi raketu AIM-260 ukazuje na to da je proces integracije već toliko napredovao da australijski avioni mogu da nose ovo oružje.

Foto: USAF/dwards.af.mil


Dok se većina strateških partnera SAD u okviru NATO-a opremala prvenstveno radi pripreme za potencijalni sukob sa Rusijom, vojna modernizacija Australije prvenstveno je usmerena na pripreme za podršku ratnim naporima predvođenim SAD protiv Kine. Kraljevsko australijsko ratno vazduhoplovstvo u svom sastavu ima 24 lovca F/A-18F, 72 lovca F-35A i 11 aviona EA-18G namenjenih za elektronska borbena dejstva. Uvođenje rakete AIM-260 na sva tri tipa borbenih aviona obezbediće Australiji zajedničko oružje velikog dometa klase „vazduh-vazduh” za konvencionalne lovce, lovce sa „stelt” karakteristikama i avione za elektronsko ratovanje. Australija takođe razvija borbenu letelicu za sadejstvo MQ-28 Ghost Bat, koja bi u budućnosti potencijalno mogla postati još jedna platforma za integraciju rakete AIM-260.

militarywatchmagazine.com

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