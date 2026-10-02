Silovito do 3. kola: Sabalenka prepustila rivalki samo četiri gema!
Arina Sabalenka pobedila je Renatu Sarasuu sa 2:0 (po setovima 6:1, 6:3) na startu takmičenja i plasirala se u treće kolo turnira u Pekingu.
Beloruska teniserka je za samo 62 minuta ostvarila prolaz u narednu rundu, sa čak 11 odserviranih asova.
Druga teniserka sveta je od početka kontrolisala meč protiv Meksikanke, koja zauzima 94. mesto na WTA listi.
Iako je imala nekoliko perioda sa neiznuđenim greškama, Sabalenka je konstantno držala duel pod kontrolom. U prvom setu je napravila ključni brejk i rutinski stigla do ubedljivih 6:1.
U drugom delu igre Meksikanka je pružila nešto veći otpor, ali Sabalenka je ponovo uspela da pronađe način da oduzme servis protivnici i završi posao u dva seta.
- Samo sam pokušavala da ostanem fokusirana na sebe. Trudila sam se da budem agresivna i na servisu i na riternu. Srećna sam zbog igre koju sam danas prikazala - rekla je Arina.
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