Tragedija! Ubio se poznati fudbalski sudija, sve zbog nesrećne ljubavi

Fudbalski svet uzdrmala je vesto tragičnoj smrti 30-godišnjeg fudbalskog sudije.

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George Moldovan, sudio je utakmice elitnog ranga u Moldaviji, a pronađen je mrtav u Orheiju. On je navodno sebi oduzeo život zbog žene.

Ostavio je iza sebe tri male ćerke, a prethodne mesece suočavao se sa porodičnim problemima i razvodom, navode tamošnji mediji.

Njegova, sada već bivša, supruga takođe je bila fudbalski sudija.

George je pre tragičnog čina na društvenim mrežama objavio nekoliko video isečaka u kojima je govorio o problemima sa kojima se nosio.

U toj poruci Moldovan je tvrdio da mu je supruga tokom približno godinu dana govorila veoma teške stvari i da je upravo njihov odnos doveo do njegovog krajnjeg očaja.

- Reci ovo mojim devojčicama. Kad bih mogao da vratim vreme čak i 10 godina, mnogo bih stvari učinio drugačije. Ali jedno znam sigurno, moja ljubav prema tebi bila bi bezuslovna - naveo je u oproštajnoj poruci.

- Moja biološka porodica, moja krv, ljudi sa kojima sam odrastao... Možda nisam uvek znao kako da pokažem koliko si mi značila. Danas razumem da se vreme ne može vratiti i da se neki trenuci ne mogu ponovno proživeti. Ali ljubav i zahvalnost ostaju.

- Volim te. I da ponovno imam deset godina, voleo bih te još više, cenio bih te i češće bih ti govorio koliko mi značiš - stoji u oproštajnoj poruci objavljenoj na njegovoj Fejsbuk stranici.

George Moldovan se ubio 28. septembra, a policija daje šture informacije u javnost, jer je slučaj veoma svež i zahteva obimnu istragu.