Tragedija! Ubio se poznati fudbalski sudija, sve zbog nesrećne ljubavi
Fudbalski svet uzdrmala je vesto tragičnoj smrti 30-godišnjeg fudbalskog sudije.
George Moldovan, sudio je utakmice elitnog ranga u Moldaviji, a pronađen je mrtav u Orheiju. On je navodno sebi oduzeo život zbog žene.
Ostavio je iza sebe tri male ćerke, a prethodne mesece suočavao se sa porodičnim problemima i razvodom, navode tamošnji mediji.
Njegova, sada već bivša, supruga takođe je bila fudbalski sudija.
George je pre tragičnog čina na društvenim mrežama objavio nekoliko video isečaka u kojima je govorio o problemima sa kojima se nosio.
U toj poruci Moldovan je tvrdio da mu je supruga tokom približno godinu dana govorila veoma teške stvari i da je upravo njihov odnos doveo do njegovog krajnjeg očaja.
- Reci ovo mojim devojčicama. Kad bih mogao da vratim vreme čak i 10 godina, mnogo bih stvari učinio drugačije. Ali jedno znam sigurno, moja ljubav prema tebi bila bi bezuslovna - naveo je u oproštajnoj poruci.
- Moja biološka porodica, moja krv, ljudi sa kojima sam odrastao... Možda nisam uvek znao kako da pokažem koliko si mi značila. Danas razumem da se vreme ne može vratiti i da se neki trenuci ne mogu ponovno proživeti. Ali ljubav i zahvalnost ostaju.
- Volim te. I da ponovno imam deset godina, voleo bih te još više, cenio bih te i češće bih ti govorio koliko mi značiš - stoji u oproštajnoj poruci objavljenoj na njegovoj Fejsbuk stranici.
George Moldovan se ubio 28. septembra, a policija daje šture informacije u javnost, jer je slučaj veoma svež i zahteva obimnu istragu.
Preporučujemo
Haos u Portugalu zbog Ronalda! Navijači na ulicama, Žezus glavna meta (VIDEO)
02. 10. 2026. u 17:51
Novak Đoković u četvrtfinalu Pekinga!
02. 10. 2026. u 17:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Vembanjama "prozvao" Jokića, Lebrona i ostale zvezde: "To nikada neću raditi, ne želim da budem deo toga"
Viktor Vembanjama jasno je stavio do znanja da ne želi da svoje ime i imidž povezuje sa industrijom sportskog klađenja, čak ni u slučaju finansijski veoma primamljivih ponuda.
02. 10. 2026. u 10:33
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)