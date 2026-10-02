IZRAEL IZVEO VAZDUŠNE NAPADE U JUŽNOM LIBANU: IDF upotrebio i kontorlisane eksplozije za rušenje kuća
IZRAELSKI borbeni avioni izveli su napade na naselje Al Mansuri u južnom Libanu, prenela je danas libanska agencija NNA.
Izraelske snage su pored toga upotrebile i kontorlisane eksplozije za rušenje kuća u naseljima Beit Lif i Aitarun na jugu Libana, a izraelske kopnene snage su bojevom municijom izvele napade u pravcu drugih naselja na jugu Libana.
NNA navodi da je reč o naseljima južno od reke Litani, koja su duže vremena mete izraelskih napada.
Ranije danas, libanski premijer Navaf Salam poručio je da Libanci nisu želeli rat sa Izraelom i da im je taj sukob nametnut, i istakao da čekanje na mirovni sporazum u regionu nije opcija.
Po njegovim rečima, neophodno je mobilisati resurse kako bi se postiglo povlačenje Izraela i izgradila država sa jakom vojskom.
Rekao je da su prioriteti vlade zaustavljanje agresija i povlačenja Izraela, kao i povratak libanskih građana u njihove gradove.
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