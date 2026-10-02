POGLEDAJTE KAKO SU MEŠTANI UŠĆA ISTERALI BLOKADERE IZ SELA: Žestoka rasprava pred kamerama (VIDEO)

POGLEDAJTE kako meštani Ušća isteruju blokadere iz svog sela.

Foto: printskrin Instagram/licezla

Izgleda da je već sada došlo vreme da se snose posledice svega onoga lošeg što su blokaderi radili svom narodu u protekle dve godine.

Nezadovoljstvo građana, sudeći po ovom snimku, sve je veće, a meštani Ušća jasno su pokazali šta misle.

I čini se da je ovo tek početak…

24sedam.rs