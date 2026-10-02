Politika

POGLEDAJTE KAKO SU MEŠTANI UŠĆA ISTERALI BLOKADERE IZ SELA: Žestoka rasprava pred kamerama (VIDEO)

24sedam.rs

02. 10. 2026. u 19:04

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POGLEDAJTE kako meštani Ušća isteruju blokadere iz svog sela.

ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО СУ МЕШТАНИ УШЋА ИСТЕРАЛИ БЛОКАДЕРЕ ИЗ СЕЛА: Жестока расправа пред камерама (ВИДЕО)

Foto: printskrin Instagram/licezla

Izgleda da je već sada došlo vreme da se snose posledice svega onoga lošeg što su blokaderi radili svom narodu u protekle dve godine.

Nezadovoljstvo građana, sudeći po ovom snimku, sve je veće, a meštani Ušća jasno su pokazali šta misle.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lice Zla (@licezla)

I čini se da je ovo tek početak…

24sedam.rs

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