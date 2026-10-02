POGLEDAJTE KAKO SU MEŠTANI UŠĆA ISTERALI BLOKADERE IZ SELA: Žestoka rasprava pred kamerama (VIDEO)
POGLEDAJTE kako meštani Ušća isteruju blokadere iz svog sela.
Izgleda da je već sada došlo vreme da se snose posledice svega onoga lošeg što su blokaderi radili svom narodu u protekle dve godine.
Nezadovoljstvo građana, sudeći po ovom snimku, sve je veće, a meštani Ušća jasno su pokazali šta misle.
I čini se da je ovo tek početak…
24sedam.rs
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