PUTIN: Nadam se da će Vučić biti premijer Srbije! Vodi uzdržanu politiku i pokazuje želju za saradnjom sa Rusijom, uzvratićemo istom merom
Moskva veoma ceni uzdržan stav Beograda o odbijanju da uvede antiruske sankcije, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na plenarnoj sednici kluba „Valdaj“ i dodao da se nada da će bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić postati premijer.
"Pozdravljamo veoma uzdržan stav Srbije o nizu ključnih i veoma osetljivih pitanja, kao i njeno odbijanje bilo kakvih odluka koje podrazumevaju sankcije protiv Rusije“, rekao je šef države.
On je dodao i da se nada da će bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić postati premijer te zemlje.
„Sadašnje rukovodstvo Srbije, Aleksandar Vučić, koji je donedavno bio predsednik i, nadam se, u budućnosti će biti premijer, vodi uzdržanu politiku i pokazuje želju za saradnjom sa Rusijom. Mi to svakako pozdravljamo i uzvratićemo istom merom“, rekao je Putin.
Ruski lider istakao je da „ne razume zašto se kolektivni Zapad proteklih nekoliko decenija nepravedno odnosi prema srpskom narodu“.
„Znate naš stav o Srbiji. Lično mi je apsolutno nejasno zašto se kolektivni Zapad tokom proteklih decenija tako nepravedno i asimetrično odnosi prema srpskom narodu. Podelili su srpski narod na nekoliko delova i Srbi su se našli u različitim državnim entitetima“, rekao je Putin.
On je istovremeno ukazao na to da su Srbi silom podeljeni narod i da je to nepravedno.
„Pre neki dan sam se sastao sa (Miloradom) Dodikom. Oni su sami formulisali Dejtonski sporazum, a sada niko ne želi da ga sprovodi, dok u drugim slučajevima nameću neka rešenja Srbima. Srbi su postali podeljen narod u Evropi – i to podeljen silom. To je nepravedno. Srbi su se u Evropi našli kao podeljen narod – i to podeljen silom. To nije pravedno. I to je loše, jer svaka nepravda vodi ka komplikacijama i sukobima“, ocenio je šef države.
Celo obraćanje ruskog predsednika možete pogledati OVDE
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