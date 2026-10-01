Ovo je surova realnost! Srbija u teškoj situaciji, ovo je stanje na tabeli u Ligi nacija

Nakon utakmice Nemačka - Srbija, naša selekcija zadobila je novi udarac.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se na poslednjem mestu u grupi A2.

Tim Veljka Paunovića je poražen u Minhenu sa 2:0, pa je ostao bez ijednog osvojenog boda na polovini takmičenja.

Nemačka je osvojila četvrti bod posle prve pobede, ali je ostala na trećoj poziciji.

U drugoj utakmici grupe, Grčka i Holandija su odigrali 2:2 u Solunu, Grčki je prva sa sedam bodova, dok Holandija ima pet bodova.

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