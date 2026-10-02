UPOTREBIĆEMO SVO RASPOLOŽIVO ORUŽJE, ZGAZIĆEMO IH IAKO SU DUPLO VEĆI OD NAS: Putin zagrmeo zbog Kalinjingrada, pa pomenuo napad na Evropu
GOVOREĆI na forumu „Valdaj“, predsednik Rusije Vladimir Putin istakao je da Rusija ne planira da napadne evropske zemlje i da se zalaže za mirnu koegzistenciju.
Pri tome je posebno pomenuo pretnju Kalinjingradskoj oblasti, na koju su ruske vlasti u poslednje vreme upozoravale.
- Ako bude reči o direktnom napadu na Rusku Federaciju — u ovom slučaju mislimo na Kalinjingrad, a možda i na druge teritorije — onda će se pitanje upotrebe sveg oružja kojim Ruska Federacija raspolaže, naravno, neizbežno i bez odlaganja naći na dnevnom redu - rekao je ruski predsednik.
- To je neizbežno -dodao je on.
Prema Putinovim rečima, Rusija polazi od toga da bi u slučaju velikog sukoba morala da se suoči sa NATO-om, koji je nazvao protivnikom „dvostruko većim od nas“.
- I u toj borbi moraćemo da iskoristimo svoje konkurentske prednosti. Da, naravno, Francuska i Velika Britanija su nuklearne sile — mi to odlično razumemo i u potpunosti smo svesni toga. Ali niko drugi nema takvo oružje kakvim danas raspolaže Rusija. U tome je naša konkurentska prednost - izjavio je ruski lider.
On je takođe upozorio na opasnost od postepene eskalacije međunarodnih sukoba, tokom koje bi strane mogle prekasno da shvate da proces više nije moguće zaustaviti.
- Moramo da shvatimo da trenutak kada više ništa neće moći da se promeni može nastupiti veoma brzo i neočekivano za sve. Logika eskalacije, sve oštrijih mera i odgovora vodi do fatalne tačke bez povratka - rekao je Putin.
Prema njegovim rečima, u osnovi takve eskalacije nalaze se „oholost i samouverenost“.
- To je put ka ivici provalije. Tim pre danas, kada arsenali vodećih svetskih sila sadrže oružje sposobno da uništi sav život ili, u najmanju ruku, dovede Zemlju u katastrofalno stanje - izjavio je ruski predsednik.
Putin je takođe pozvao da se ne polazi od pretpostavke da nuklearno i drugo oružje za masovno uništenje nikada neće biti upotrebljeno.
- Možemo li biti sigurni da ovo oružje nikada neće biti upotrebljeno? Naravno da ne. Moramo to imati na umu i izbegavati takav ishod - rekao je predsednik Rusije.
Ranije je Putin izjavio da su ruske snage počele da izvode masovne udare na trgovinske mreže Ukrajine kao odgovor na napade na marketplejsove „Vajldberiz“ i „Ozon“.
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