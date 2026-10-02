"Zlatan Ibrahimović je Bošnjak i to onaj sa dna kace"
Slavni fudbaler Zlatan Ibrahimović tokom čitave svoje karijere bio je meta medijskih spekulacija kada je u pitanju njegovo nacionalno i porodično poreklo.
Rođen u Švedskoj, od oca Bošnjaka i majke Hrvatice, Ibrahimović je često isticao da pripada celom svetu i da je "pre svega svoj". Međutim, izjava njegovog oca Šefika Ibrahimovića ponovo je zapalila društvene mreže i medije na Balkanu.
Uoči utakmice između Bosne i Hercegovine i Švedske, u javnosti su ponovo isplivali detalji o Šefikovim stavovima po pitanju Zlatanovog identiteta.
- Zlatan je Bošnjak i to onaj sa dna kace - izjavio je Šefik Ibrahimović, naglašavajući da porodica vuče jako poreklo iz okoline Bijeljine.
Iako je Zlatan tokom godina izgradio imidž globalne superzvezde koja ne voli da je smeštaju u nacionalne okvire, njegov otac Šefik nikada nije krio ponos zbog svog porekla.
Ova izjava je izazvala lavinu komentara širom regiona, s obzirom na to da se za Ibrahimovićevo fudbalsko i nacionalno nasleđe godinama „otimaju“ gotovo sve bivše jugoslovenske republike.
Zlatan je svojevremeno priznao da je njegovo odrastanje u predgrađu Malmea bilo obeleženo balkanskim mentalitetom koji mu je usadio upravo otac, ali je na terenu i u javnom životu uvek birao da bude smatran pre svega Šveđaninom i građaninom sveta.
Ipak, reči njegovog oca jasno pokazuju kako porodica vidi svoje korene i stavljaju tačku na sve geografske i nacionalne dileme iz Šefikovog ugla.
Preporučujemo
METALAC GOSTUJE UBU: Za vikend 5. kolo rukometne Super B lige
02. 10. 2026. u 00:10
Parket Arene je napustio u suzama! Oglasio se Majk Džejms, evo šta je povredio!
01. 10. 2026. u 23:56
Ovo je surova realnost! Srbija u teškoj situaciji, ovo je stanje na tabeli u Ligi nacija
01. 10. 2026. u 23:45
LIGA NACIJA: Neki novi Portugal, može i bez Ronalda!
01. 10. 2026. u 23:33
Putin poslao poruku: Nadam se da će Vučić biti premijer Srbije
2026-10-01 19:20:00
Novi Putinov namet: Udara po džepu, evo kako to utiče na Ruse u Srbiji
2026-10-01 15:39:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tadić optimističan pred Nemačku: "Najbitnije je da radimo kolektivno i timski"
KAPITEN reprezentacija odgovorio je na par novinarskih pitanja na pres konferenciji uoči obračuna sa Nemačkom koji se sutradan igra na "Alijanc areni" od 20.45.
30. 09. 2026. u 19:36 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)