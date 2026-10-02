Fudbal

"Zlatan Ibrahimović je Bošnjak i to onaj sa dna kace"

М.П.

02. 10. 2026. u 08:52

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Slavni fudbaler Zlatan Ibrahimović tokom čitave svoje karijere bio je meta medijskih spekulacija kada je u pitanju njegovo nacionalno i porodično poreklo.

Златан Ибрахимовић је Бошњак и то онај са дна каце

Foto: Spada/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia

Rođen u Švedskoj, od oca Bošnjaka i majke Hrvatice, Ibrahimović je često isticao da pripada celom svetu i da je "pre svega svoj". Međutim, izjava njegovog oca Šefika Ibrahimovića ponovo je zapalila društvene mreže i medije na Balkanu.

Uoči utakmice između Bosne i Hercegovine i Švedske, u javnosti su ponovo isplivali detalji o Šefikovim stavovima po pitanju Zlatanovog identiteta.

- Zlatan je Bošnjak i to onaj sa dna kace - izjavio je Šefik Ibrahimović, naglašavajući da porodica vuče jako poreklo iz okoline Bijeljine.

Iako je Zlatan tokom godina izgradio imidž globalne superzvezde koja ne voli da je smeštaju u nacionalne okvire, njegov otac Šefik nikada nije krio ponos zbog svog porekla.

Ova izjava je izazvala lavinu komentara širom regiona, s obzirom na to da se za Ibrahimovićevo fudbalsko i nacionalno nasleđe godinama „otimaju“ gotovo sve bivše jugoslovenske republike.

Zlatan je svojevremeno priznao da je njegovo odrastanje u predgrađu Malmea bilo obeleženo balkanskim mentalitetom koji mu je usadio upravo otac, ali je na terenu i u javnom životu uvek birao da bude smatran pre svega Šveđaninom i građaninom sveta.

Ipak, reči njegovog oca jasno pokazuju kako porodica vidi svoje korene i stavljaju tačku na sve geografske i nacionalne dileme iz Šefikovog ugla.

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