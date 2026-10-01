POGAČICE SA FETA SIROM: Odlične su za doručak, užinu ili posluženje kada vam stignu gosti

Ako ste u potrazi za jednostavnom, ukusnom i brzom užinom kojoj je teško odoleti, imamo pravi predlog za vas. Ovi slani zalogaji od feta sira i speltinog brašna pripremaju se od svega nekoliko sastojaka, a rezultat su mirisni i ukusni zalogaji koji će nestati sa stola za tren.

FOTO: Novosti

Sastojci:

200 gr omekšalog putera

200 gr feta sira

250 gr speltinog brašna za peciva

1 žumance za premazivanje

susam za posipanje

Priprema:

U činiji sjedinite omekšali puter, usitnjeni feta sir i speltino brašno. Zamesite sve sastojke dok ne dobijete kompaktnu smesu koju možete da razvijete oklagijom.

Testo razvijte na radnoj površini, pa čašom ili kalupom isecite krugove. Ređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje.

Svaki komad premažite žumancetom i pospite susamom. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni, oko 20–25 minuta, odnosno dok ne dobiju lepu zlatnožutu boju.

Prijatno!