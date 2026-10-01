Peciva i pite

POGAČICE SA FETA SIROM: Odlične su za doručak, užinu ili posluženje kada vam stignu gosti

Milena Tomasevic

01. 10. 2026. u 07:00 >> 06:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ako ste u potrazi za jednostavnom, ukusnom i brzom užinom kojoj je teško odoleti, imamo pravi predlog za vas. Ovi slani zalogaji od feta sira i speltinog brašna pripremaju se od svega nekoliko sastojaka, a rezultat su mirisni i ukusni zalogaji koji će nestati sa stola za tren.

ПОГАЧИЦЕ СА ФЕТА СИРОМ: Одличне су за доручак, ужину или послужење када вам стигну гости

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 200 gr omekšalog putera
  • 200 gr feta sira
  • 250 gr speltinog brašna za peciva
  • 1 žumance za premazivanje
  • susam za posipanje

Priprema:

U činiji sjedinite omekšali puter, usitnjeni feta sir i speltino brašno. Zamesite sve sastojke dok ne dobijete kompaktnu smesu koju možete da razvijete oklagijom.

Testo razvijte na radnoj površini, pa čašom ili kalupom isecite krugove. Ređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje.

Svaki komad premažite žumancetom i pospite susamom. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni, oko 20–25 minuta, odnosno dok ne dobiju lepu zlatnožutu boju.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JUNEĆA ČORBA: Topla. kremasta i puna ukusa
Salate i čorbe

0 9

JUNEĆA ČORBA: Topla. kremasta i puna ukusa

Kada poželite nešto toplo, ukusno i hranljivo, domaća čorbica je uvek odličan izbor. Ova varijanta sa nežnom junetinom, povrćem i šampinjonima posebno će vam prijati u hladnijim danima. Kremasta je, bogata i dovoljno zasitna da može biti i glavno jelo.

30. 09. 2026. u 17:11

PILEĆI FRIKASE: Kremast, sočan i preukusan
Pošalji recept

0 14

PILEĆI FRIKASE: Kremast, sočan i preukusan

Ako tražite ideju za ukusan ručak koji ne zahteva previše vremena, ovaj pileći frikase je pravi izbor. Kremast sos, nežno pileće meso, mlado povrće i šampinjoni odlično se slažu sa širokim rezancima, a sve zaokružite svežim limunom i malo vorčester sosa.

30. 09. 2026. u 07:00

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"