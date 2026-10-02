Crna Gora ne planira da se zaustavi! Na krilima Vasilija Adžića do nove pobede

Nastavila je četa Mirka Vučinića da pruža sjajne partije.

Credit: Roman Koksarov / imago sportfotodienst / Profimedia

Vasilije Adžić bio je junak Crne Gore u Rigi, gde je reprezentacija sa dva njegova pogotka savladala Letoniju 2:1 u trećem kolu C2 grupe Lige nacija.

Fudbaler Juventusa otvorio je utakmicu već u trećem minutu. Risto Radunović je poslao loptu u kazneni prostor, a Adžić je reagovao na vreme i doneo gostima prednost.

Crna Gora je potom kontrolisala veći deo prvog poluvremena, a gosti su preko Stevana Jovetića, Marka Vešovića i Nikole Krstovića imali prilike da dodatno uvećaju razliku.

Nastavak je doneo još jedan pogodak u mreži domaćina. Adžić je u 56. minutu primio loptu na ivici šesnaesterca i preciznim udarcem pogodio gornji levi ugao za 2:0. Bio mu je to četvrti pogodak u devetom nastupu za reprezentaciju.

E sono due!🤯⚽️



🇲🇪Vasilije #Adzic ha fatto doppietta contro la Lettonia, facendo trionfare il

suo Montenegro.



🎯Il centrocampista si porta cosi a 6 gol in questo avvio di stagione: la #Juventus continua a seguire con attenzione…👀 pic.twitter.com/EmqDYygUtZ — LineaJuve24 (@LineaJuve24) October 2, 2026

Letonija je nakon toga imala više loptu u posedu, ali bez konkretnijih prilika pred golom Popovića. Ipak, domaćin je u 82. minutu uspeo da smanji zaostatak. Markus Strods je nekoliko minuta nakon ulaska u igru snažno šutirao iz kaznenog prostora, matirao Balšu Popovića i postavio konačnih 2:1.

Letonci do kraja nisu uspeli da izbegnu poraz, pa je Crna Gora ostvarila treću pobedu u isto toliko utakmica i zadržala prvo mesto u grupi C2. Trijumfom u Rigi nastavila je i borbu za plasman u Ligu B.

U drugom susretu iste grupe Kipar je na svom terenu savladao Jermeniju 2:0.