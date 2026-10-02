Crna Gora ne planira da se zaustavi! Na krilima Vasilija Adžića do nove pobede
Nastavila je četa Mirka Vučinića da pruža sjajne partije.
Vasilije Adžić bio je junak Crne Gore u Rigi, gde je reprezentacija sa dva njegova pogotka savladala Letoniju 2:1 u trećem kolu C2 grupe Lige nacija.
Fudbaler Juventusa otvorio je utakmicu već u trećem minutu. Risto Radunović je poslao loptu u kazneni prostor, a Adžić je reagovao na vreme i doneo gostima prednost.
Crna Gora je potom kontrolisala veći deo prvog poluvremena, a gosti su preko Stevana Jovetića, Marka Vešovića i Nikole Krstovića imali prilike da dodatno uvećaju razliku.
Nastavak je doneo još jedan pogodak u mreži domaćina. Adžić je u 56. minutu primio loptu na ivici šesnaesterca i preciznim udarcem pogodio gornji levi ugao za 2:0. Bio mu je to četvrti pogodak u devetom nastupu za reprezentaciju.
Letonija je nakon toga imala više loptu u posedu, ali bez konkretnijih prilika pred golom Popovića. Ipak, domaćin je u 82. minutu uspeo da smanji zaostatak. Markus Strods je nekoliko minuta nakon ulaska u igru snažno šutirao iz kaznenog prostora, matirao Balšu Popovića i postavio konačnih 2:1.
Letonci do kraja nisu uspeli da izbegnu poraz, pa je Crna Gora ostvarila treću pobedu u isto toliko utakmica i zadržala prvo mesto u grupi C2. Trijumfom u Rigi nastavila je i borbu za plasman u Ligu B.
U drugom susretu iste grupe Kipar je na svom terenu savladao Jermeniju 2:0.
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