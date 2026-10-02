Fudbal

Crna Gora ne planira da se zaustavi! Na krilima Vasilija Adžića do nove pobede

У. Ћ.

02. 10. 2026. u 20:13

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Nastavila je četa Mirka Vučinića da pruža sjajne partije.

Црна Гора не планира да се заустави! На крилима Василија Аџића до нове победе

Credit: Roman Koksarov / imago sportfotodienst / Profimedia

Vasilije Adžić bio je junak Crne Gore u Rigi, gde je reprezentacija sa dva njegova pogotka savladala Letoniju 2:1 u trećem kolu C2 grupe Lige nacija.

Fudbaler Juventusa otvorio je utakmicu već u trećem minutu. Risto Radunović je poslao loptu u kazneni prostor, a Adžić je reagovao na vreme i doneo gostima prednost. 

Crna Gora je potom kontrolisala veći deo prvog poluvremena, a gosti su preko Stevana Jovetića, Marka Vešovića i Nikole Krstovića imali prilike da dodatno uvećaju razliku. 

Nastavak je doneo još jedan pogodak u mreži domaćina. Adžić je u 56. minutu primio loptu na ivici šesnaesterca i preciznim udarcem pogodio gornji levi ugao za 2:0. Bio mu je to četvrti pogodak u devetom nastupu za reprezentaciju.

Letonija je nakon toga imala više loptu u posedu, ali bez konkretnijih prilika pred golom Popovića. Ipak, domaćin je u 82. minutu uspeo da smanji zaostatak. Markus Strods je nekoliko minuta nakon ulaska u igru snažno šutirao iz kaznenog prostora, matirao Balšu Popovića i postavio konačnih 2:1.

Letonci do kraja nisu uspeli da izbegnu poraz, pa je Crna Gora ostvarila treću pobedu u isto toliko utakmica i zadržala prvo mesto u grupi C2. Trijumfom u Rigi nastavila je i borbu za plasman u Ligu B.

U drugom susretu iste grupe Kipar je na svom terenu savladao Jermeniju 2:0.

Plasman obezedio Sofascore

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