Udar na srpske povratnike: Oštećena pravoslavna crkva kod Maglaja
OŠTEĆENA je pravoslavna crkva posvećena Svetoj Petki u Gornjoj Bočinji kod Maglaja, saopšteno je iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.
Na crkvi su oštećeni fasada, lim na zvoniku i bakarni oluk.
Lice B. M. iz Doboja prijavilo je juče Policijskoj stanici Maglaj oštećenje ove pravoslavne crkve.
Maglajska policija, kako je navedeno iz kantonalnog MUP-a, nastavlja aktivnosti na rasvetljavanju i dokumentovanju krivičnog jela oštećenje tuđe stvari, prenosi Srna.
Linta: Vandalski napad na hram Svete Petke je udar na srpske povratnike
Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta najoštrije je osudio vandalski napad na pravoslavni hram Svete Petke u Donjoj Bočinji kod Maglaja, koji se dogodio tokom noći između 30. septembra i 1. oktobra.
Linta je ukazao na to da je oštećena svetinja stara oko sto godina koju su srpski povratnici počeli da obnavljaju sopstvenim sredstvima i prilozima.
Prema dostupnim informacijama, oštećeni su krov i fasada hrama, pokradeni oluci, a na zidovima i krovu ostali su tragovi vandalizma.
-Nadležne institucije imaju obavezu da utvrde sve okolnosti ovog događaja i da odgovorni budu sankcionisani. Ako počinioci ne budu pronađeni i kažnjeni, to će dodatno produbiti nepoverenje srpskih povratnika, istakao je Linta, navodi se u saopštenju Informativne službe Saveza Srba iz regiona.
Za malobrojne srpske povratnike u Donjoj Bočinji hram Svete Petke predstavlja jedno od retkih mesta na kojima se okupljaju i čuvaju svoju veru, tradiciju i nacionalni identitet, navodi Linta i naglašava da je zbog toga napad na njihovu svetinju istovremeno i udar na njihova osnovna ljudska prava.
On ističe da posebno zabrinjava činjenica da su povratnici, umesto da dobiju podršku institucija za obnovu svog života i imovine, sada suočeni sa uništavanjem svetinje koju su sami obnavljali.
-Ljudi koji su se vratili na svoja ognjišta imaju pravo da žive slobodno, da obnavljaju svoju imovinu i da bez straha dolaze u svoju crkvu. Srpski narod u Donjoj Bočinji ima pravo na mir, bezbednost i dostojanstven život. To pravo niko ne sme da dovodi u pitanje, a svaki pokušaj zastrašivanja ili uništavanja njihovih svetinja mora dobiti jasan odgovor institucija u skladu sa zakonom, rekao je Linta.
sputnikportal.rs
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