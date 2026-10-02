Udar na srpske povratnike: Oštećena pravoslavna crkva kod Maglaja

OŠTEĆENA je pravoslavna crkva posvećena Svetoj Petki u Gornjoj Bočinji kod Maglaja, saopšteno je iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

Foto: Ahmed Hadrovic / Sipa Press / Profimedia

Na crkvi su oštećeni fasada, lim na zvoniku i bakarni oluk.

Lice B. M. iz Doboja prijavilo je juče Policijskoj stanici Maglaj oštećenje ove pravoslavne crkve.

Maglajska policija, kako je navedeno iz kantonalnog MUP-a, nastavlja aktivnosti na rasvetljavanju i dokumentovanju krivičnog jela oštećenje tuđe stvari, prenosi Srna.

Linta: Vandalski napad na hram Svete Petke je udar na srpske povratnike

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta najoštrije je osudio vandalski napad na pravoslavni hram Svete Petke u Donjoj Bočinji kod Maglaja, koji se dogodio tokom noći između 30. septembra i 1. oktobra.

Linta je ukazao na to da je oštećena svetinja stara oko sto godina koju su srpski povratnici počeli da obnavljaju sopstvenim sredstvima i prilozima.

Prema dostupnim informacijama, oštećeni su krov i fasada hrama, pokradeni oluci, a na zidovima i krovu ostali su tragovi vandalizma.

-Nadležne institucije imaju obavezu da utvrde sve okolnosti ovog događaja i da odgovorni budu sankcionisani. Ako počinioci ne budu pronađeni i kažnjeni, to će dodatno produbiti nepoverenje srpskih povratnika, istakao je Linta, navodi se u saopštenju Informativne službe Saveza Srba iz regiona.

Za malobrojne srpske povratnike u Donjoj Bočinji hram Svete Petke predstavlja jedno od retkih mesta na kojima se okupljaju i čuvaju svoju veru, tradiciju i nacionalni identitet, navodi Linta i naglašava da je zbog toga napad na njihovu svetinju istovremeno i udar na njihova osnovna ljudska prava.

On ističe da posebno zabrinjava činjenica da su povratnici, umesto da dobiju podršku institucija za obnovu svog života i imovine, sada suočeni sa uništavanjem svetinje koju su sami obnavljali.

-Ljudi koji su se vratili na svoja ognjišta imaju pravo da žive slobodno, da obnavljaju svoju imovinu i da bez straha dolaze u svoju crkvu. Srpski narod u Donjoj Bočinji ima pravo na mir, bezbednost i dostojanstven život. To pravo niko ne sme da dovodi u pitanje, a svaki pokušaj zastrašivanja ili uništavanja njihovih svetinja mora dobiti jasan odgovor institucija u skladu sa zakonom, rekao je Linta.

sputnikportal.rs

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