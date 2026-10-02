Na ovo se čekalo 19 godina: Partizan ispisao istoriju u Evroligi i srušio epski rekord!
Crno-beli savladali Bajern u Minhenu i zadržali maksimalni učinak.
Uspeo je Partizan teškom mukom da pregrmi gostovanje u prestonici Bavarske i ostane neporažen u novoj sezoni Evrolige.
Izabranici Đoana Penjaroje su, uprkos rezultatskom zaostatku od 13 poena, napravili preokret i slavili u SAP Gardenu.
Junak trijumfa bio je Tonje Džekiri sa 17 poena, dok je jedan manje postigao takođe fenomenalni Karlik Džons.
Ono što daje veću draž pobedi je činjenica da su crno-beli sa skorom 3-0 ostali na samom vrhu evroligaške tabele, ali tu nije kraj.
Sa sva tri trijumfa, klub iz Humske je nadmašio uspeh iz 2007. godine, kada je sa dve pobede započeo takmičenje u Evroligi.
Pobedom nad minhenskim Bajernom u Nemačkoj, Partizan je ispisao istoriju i napravio najbolji početak sezone u Evroligi, od osnivanja kluba! Podsetimo, pre 19 leta, crno-bele je u pokušaju da dođu do trećeg uspeha, zaustavio Panatinaikos i slavio rezultato 94:90.
Priliku da zadrži stopostotan učinak, Penjarojin tim će imati u narednom četvrtom kolu, kada bude igrao u Madridu protiv Reala.
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