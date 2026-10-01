Dobrića zabrinula povreda DŽejmsa: On je bitan za evropsku košarku
Zvezda je upisala prvu pobedu u sezoni u Evroligi, a Ognjen Dobrić govorio je sa novinarima nakon susreta.
Sjajnom krilnom košarkašu laknulo je nakon trijumfa posle dva poraza.
- Posle dva poraza trebala nam je ova i ekipa je osetila trenutak, svi smo izašli sa velikom energijom celu utakmicu. Ne mogu da kažem da smo igrali dobro u svakom trenutku, ali smo igrali sa velikom energijom i mislim da je to i dalo rezultat - počeo je Dobrić.
Stizao je svuda Dobrić, aktivan je bio pod oba koša.
- Pa da, ono, osetio sam da je ta energija potrebna toj celoj ekipi i pokušao sam da uradim ono što... Što radim već godinama, da nekako unesem malo energiju, da probudim ekipu i stvarno su svi ispratili tu igru. Kasnije kad sam i ja pao malo energijom, kad nisam igrao kako treba, tu su neki drugi momci stupili i stvarno bili na nivou i doneli nam tu pobedu, tako da... Kao što sam već rekao, cela ekipa je osetila važnost ove utakmice i bila na... Bitno je da smo pobedili i malo je lakše sad... Taj osećaj i nekako ovaj... Tu težinu što smo imali u žurbi za tom prvom pobedom u Evroligi. Nastavili smo dalje, malo je lakše, videćemo kako će biti dalje.
Dobrić smatra da je ovoj ekipi potrebno malo vremena.
- Sistem koji... zahteva naš trener je... jako, jako dobar, ali treba nam vremena. Mislim da je to ovaj... Najbitnija stvar u trenutku. I bićemo sigurno sve bolji i bolji kako vreme bude odmicalo. Nije fraza, samo ovaj stvarno mislim, pričali smo sa trenerom i sa svim igračima. Bitno je dasvi razmišljamo na isti način i da verujemo u taj sistem što mislim da jeste ovde slučaj kod nas. Desila su se dva poraza, nismo igrali dobro, moglo je i ovako da ode i na našu stranu u obe utakmice, niko nas nije razbio.
Meč je obeležila i povreda Majka Džejmsa.
- Rekli su nam u poluvremenu da je da je Ahilova tetiva. Tako da, ne znam, nadam se da nije ono najgore i da mu nije pukla. Želim mu brz oporavak, naravno. On je ipak jedan od najboljih igrača za Evroligu i mnogo bitan čovek za evropsku košarku - rekao je Dobrić.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
Konačno dobre vesti u Partizanu: Ilić može da odahne!
01. 10. 2026. u 17:13
Legenda BiH emotivna pred oproštajni meč: Ne mogu ja kao Tadić...
01. 10. 2026. u 16:50
Istorijski dan! KLS i KSS se zajednički oglasili, poznato kada kreće Prva liga Srbije
01. 10. 2026. u 16:39
Grci se naoštrili: Moćna poruka najvećeg iznenađenja u grupi gde su i Orlovi!
01. 10. 2026. u 16:35
Novi Putinov namet: Udara po džepu, evo kako to utiče na Ruse u Srbiji
2026-10-01 15:39:00
Spas za milione ljudi: Registrovana jedinstvena vakcina protiv alergije
2026-10-01 11:11:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tadić optimističan pred Nemačku: "Najbitnije je da radimo kolektivno i timski"
KAPITEN reprezentacija odgovorio je na par novinarskih pitanja na pres konferenciji uoči obračuna sa Nemačkom koji se sutradan igra na "Alijanc areni" od 20.45.
30. 09. 2026. u 19:36 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)