Dobrića zabrinula povreda DŽejmsa: On je bitan za evropsku košarku

Zvezda je upisala prvu pobedu u sezoni u Evroligi, a Ognjen Dobrić govorio je sa novinarima nakon susreta.

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Sjajnom krilnom košarkašu laknulo je nakon trijumfa posle dva poraza.

- Posle dva poraza trebala nam je ova i ekipa je osetila trenutak, svi smo izašli sa velikom energijom celu utakmicu. Ne mogu da kažem da smo igrali dobro u svakom trenutku, ali smo igrali sa velikom energijom i mislim da je to i dalo rezultat - počeo je Dobrić.

Stizao je svuda Dobrić, aktivan je bio pod oba koša.

- Pa da, ono, osetio sam da je ta energija potrebna toj celoj ekipi i pokušao sam da uradim ono što... Što radim već godinama, da nekako unesem malo energiju, da probudim ekipu i stvarno su svi ispratili tu igru. Kasnije kad sam i ja pao malo energijom, kad nisam igrao kako treba, tu su neki drugi momci stupili i stvarno bili na nivou i doneli nam tu pobedu, tako da... Kao što sam već rekao, cela ekipa je osetila važnost ove utakmice i bila na... Bitno je da smo pobedili i malo je lakše sad... Taj osećaj i nekako ovaj... Tu težinu što smo imali u žurbi za tom prvom pobedom u Evroligi. Nastavili smo dalje, malo je lakše, videćemo kako će biti dalje.

Dobrić smatra da je ovoj ekipi potrebno malo vremena.

- Sistem koji... zahteva naš trener je... jako, jako dobar, ali treba nam vremena. Mislim da je to ovaj... Najbitnija stvar u trenutku. I bićemo sigurno sve bolji i bolji kako vreme bude odmicalo. Nije fraza, samo ovaj stvarno mislim, pričali smo sa trenerom i sa svim igračima. Bitno je dasvi razmišljamo na isti način i da verujemo u taj sistem što mislim da jeste ovde slučaj kod nas. Desila su se dva poraza, nismo igrali dobro, moglo je i ovako da ode i na našu stranu u obe utakmice, niko nas nije razbio.

Meč je obeležila i povreda Majka Džejmsa.

- Rekli su nam u poluvremenu da je da je Ahilova tetiva. Tako da, ne znam, nadam se da nije ono najgore i da mu nije pukla. Želim mu brz oporavak, naravno. On je ipak jedan od najboljih igrača za Evroligu i mnogo bitan čovek za evropsku košarku - rekao je Dobrić.

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