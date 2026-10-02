RASTA IZ PRVOG REDA PRATIO MILANČETA: Poseban trenutak na koncertu legende narodne muzike (FOTO)

REPER Stefan Đurić Rasta gledao je iz prvog reda koncert Milančeta Radosavljevića u prepunom novosadskom "Spensu".

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Milanče mu se sa bine javno zahvalio na podršci i otkrio da je upravo od Raste dobio prvu čestitku posle koncerta na "Tašmajdanu".

Legenda narodne muzike i jedan od najpoznatijih domaćih repera ovim susretom pokazali su da iskreno poštovanje među kolegama ne poznaje generacijske i žanrovske granice.