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RASTA IZ PRVOG REDA PRATIO MILANČETA: Poseban trenutak na koncertu legende narodne muzike (FOTO)

Dušan Cakić

02. 10. 2026. u 22:27

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REPER Stefan Đurić Rasta gledao je iz prvog reda koncert Milančeta Radosavljevića u prepunom novosadskom "Spensu".

РАСТА ИЗ ПРВОГ РЕДА ПРАТИО МИЛАНЧЕТА: Посебан тренутак на концерту легенде народне музике (ФОТО)

Foto: Novosti

Milanče mu se sa bine javno zahvalio na podršci i otkrio da je upravo od Raste dobio prvu čestitku posle koncerta na "Tašmajdanu".

Foto: Фото: Новости

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Legenda narodne muzike i jedan od najpoznatijih domaćih repera ovim susretom pokazali su da iskreno poštovanje među kolegama ne poznaje generacijske i žanrovske granice.

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