Politika

"PRIVREDNICI SU POKRETAČKA SNAGA RAZVOJA" Mali: Zajedničkim radom, odgovornošću i inovacijama gradimo snažniju i konkurentniju ekonomiju

В.Н.

02. 10. 2026. u 19:36

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POTPREDSEDNIK Glavnog odbora SNS Siniša Mali razgovarao je sa privrednicima Zvezdare.

ПРИВРЕДНИЦИ СУ ПОКРЕТАЧКА СНАГА РАЗВОЈА Мали: Заједничким радом, одговорношћу и иновацијама градимо снажнију и конкурентнију економију

Foto: Printscreen

- Hvala privrednicima Zvezdare na doprinosu koji daju za razvoj naše privrede, otvaranje novih radnih mesta i stvaranju prilika za ljude. Zajedničkim radom, odgovornošću i inovacijama gradimo snažniju i konkurentniju ekonomiju. Danas sam im u kvalitetnoj debati poželeo mnogo uspeha, novih poslovnih prilika i stabilan rast u godinama koje dolaze.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posebno je važno i da dobro iskoriste sve poslovne prilike koje će se pružiti Srbiji kao domaćinu Ekspo izložbe. Privrednici su pokretačka snaga ekonomskog razvoja, vredni ljudi koji radom i vizijom stvaraju novu vrednost, otvaraju radna mesta i doprinose napretku celog društva. U vremenu brojnih izazova, ali i novih prilika, spremnost na inovacije ima poseban značaj. Uspeh svakog preduzeća nije samo lični uspeh vlasnika ili direktora, već i doprinos celoj privredi.

Verujem da ćemo zajedničkim radom, međusobnim poverenjem i partnerstvom, nastaviti da gradimo snažnu i konkurentnu ekonomiju.Da nastavimo da budemo broj 1! „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ je lista koja donosi nove mogućnosti rasta koje su nam potrebne. Nema stajanja! - navodi se u objavi. 

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