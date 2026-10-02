"PRIVREDNICI SU POKRETAČKA SNAGA RAZVOJA" Mali: Zajedničkim radom, odgovornošću i inovacijama gradimo snažniju i konkurentniju ekonomiju
POTPREDSEDNIK Glavnog odbora SNS Siniša Mali razgovarao je sa privrednicima Zvezdare.
- Hvala privrednicima Zvezdare na doprinosu koji daju za razvoj naše privrede, otvaranje novih radnih mesta i stvaranju prilika za ljude. Zajedničkim radom, odgovornošću i inovacijama gradimo snažniju i konkurentniju ekonomiju. Danas sam im u kvalitetnoj debati poželeo mnogo uspeha, novih poslovnih prilika i stabilan rast u godinama koje dolaze.
Posebno je važno i da dobro iskoriste sve poslovne prilike koje će se pružiti Srbiji kao domaćinu Ekspo izložbe. Privrednici su pokretačka snaga ekonomskog razvoja, vredni ljudi koji radom i vizijom stvaraju novu vrednost, otvaraju radna mesta i doprinose napretku celog društva. U vremenu brojnih izazova, ali i novih prilika, spremnost na inovacije ima poseban značaj. Uspeh svakog preduzeća nije samo lični uspeh vlasnika ili direktora, već i doprinos celoj privredi.
Verujem da ćemo zajedničkim radom, međusobnim poverenjem i partnerstvom, nastaviti da gradimo snažnu i konkurentnu ekonomiju.Da nastavimo da budemo broj 1! „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ je lista koja donosi nove mogućnosti rasta koje su nam potrebne. Nema stajanja! - navodi se u objavi.
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