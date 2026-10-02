Odjeknulo u Rusiji: Tiče se i Srbije!

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Rusije rezultatom 1:3 (0:3), u prvom od dva prijateljska meča ovih selekcija.

Foto: FSS

Nemoćno su delovali „orlići“ u Staroj Pazovi, protiv rastrčane „zbornaje“, koja je već do poluvremena rešila sve dileme.

Deca Parija iz Nižnjeg Novgoroda bila su kobna po četu Zorana „Bate“ Mirkovića, koji su poveli već u 11. minutu. Gleb Politov, vezista moskovskog CSKA na pozajmici u ovom klubu, doneo je prednost Rusima.

Samo 15 minuta kasnije, bilo je 0:2, pošto je biser Dinama iz Moskve Viktor Okišor, izvršio realizaciju, savladavši golmana Luku Lijeskića. Iako je kapitulirao tri puta, čuvar mreže Srbije je bio među najzapaženijima na terenu, jer je sačuvao "orliće" ubedljivijeg poraza.

Napadač Parija, Ivan Bober, postigao je treći pogodak za gostujuću reprezentaciju u 42. minutu, čime je bilo otklonjeno pitanje pobednika.

FOTO: FSS

Matija Mitrović je u 70. minutu smanjio sa „bele tačke“ na 1:3, isti igrač je izveo korner, lopta je pogodila u ruku Artjuma Hmarina, posle možda i najlošijeg centaršuta od početka utakmice fudbalera Vitorije Gimaraeš.

Ipak, i to je bilo dovoljno da defanzivac „zbornaje“ slabo odreaguje u šesnaestercu, pa Mitroviću nije bilo teško da savlada za 1:3.

Do kraja se rezultat nije menjao, pa će „orlići“ imati priliku da poprave utisak kroz tri dana pošto je 5. oktobra na programu novi duel istih rivala, u sklopu priprema mlade selekcije za učešće na Evropskom prvenstvu 2027. koje zajednički organizuju Srbija i Albanija.

Podsetimo, u prethodna dva testa, „orlići“ su oba puta istim rezultatom bili bolji od Iraka sa po 3:0.

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