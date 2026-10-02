Zenica u znaku Dijamanta: Spektakularne scene na oproštaju Edina DŽeka (FOTO/VIDEO)

Bilino polje u Zenici bilo je mesto oproštaja Edina Džeka od reprezentativnog fudbala.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Armin Durgut

Meč Bosne i Hercegovine protiv Švedske u trećem kolu Lige nacija ostao je u znaku kapitena „zmajeva“, koji je poslednji put obukao dres nacionalnog tima.

Popularni Dijamant je na ovom susretu upisao 152. nastup za Bosnu i Hercegovinu, čime je zatvorio reprezentativno poglavlje karijere.

Zenica je dugo čekala ovaj trenutak, pa je poslednji nastup jednog od najpoznatijih fudbalera u istoriji bosanskohercegovačkog fudbala ispraćen spektakularnom atmosferom. Za utakmicu je vladalo veliko interesovanje, a podrška Džeku stizala je i izvan samog stadiona.

Na tribinama je priređena koreografija koja je kroz različite periode njegove karijere prikazala Džeka - od mlađih dana, preko vrhunca karijere, do poslednjeg nastupa za reprezentaciju.

Spektakl se nije završio na tribinama.

U okolini Bilinog polja viđene su baklje, zastave i transparenti postavljeni na okolnim zgradama, dok su pojedini navijači pripremili i poruke posvećene dugogodišnjem kapitenu.

Tako je utakmica sa Švedskom dobila posebnu simboliku za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, jer će upravo na Bilinom polju Džeko odigrati svoj poslednji meč u dresu „zmajeva“.

BONUS VIDEO: Spektakularan doček! Kilijan Mbape predstavljen u Realu iz Madrida