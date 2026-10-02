Janik Siner konačno položio, i to iz petog pokušaja
Sad može da se fokusira na teren
Najbolji teniser sveta, Janik Siner, konačno je savladao prepreku koja ga je mučila mesecima – uspešno je položio ispit za vožnju motocikla, i to tek iz petog pokušaja.
Italijanski as je prethodno četiri puta padao na ispitu, a poslednji neuspešan pokušaj imao je neposredno pred odlazak na Vimbldon, što je i sam priznao u jednom intervjuu. Zbog ove neslavne serije javno se šalio i njegov trener Daren Kejhil, koji ga je u video-snimku na Jutjubu prijateljski „pecnuo“ zbog stalnih padova na polaganju.
Ipak, „mučenju“ je došao kraj. Zvanična potvrda stigla je iz auto-škole koja je na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa prvim reketom planete i čestitala mu na uspehu.
- Mnogo hvala Janiku na poverenju i ljubaznosti. Čestitamo na položenom ispitu za motor, veoma smo ponosni što smo te pratili tokom ove obuke - poručili su iz škole u Monte Karlu.
Siner je, inače, polagao samo praktični deo ispita, s obzirom na to da već poseduje vozačku dozvolu B kategorije za automobil. Sada, kada je skinuo i ovaj teret s leđa, Italijan može rasterećeno da se posveti završnici teniske sezone.
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