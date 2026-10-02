ŽESTOKI UDARI NA MORU I KOPNU! RUSIJA NASTAVLJA DA DROBI SNAGE KIJEVA: Gore ukrajinski brodovi i vojne baze, izbio opšti haos!

ORUŽANE snage Ruske Federacije nastavljaju da napadaju ukrajinsku infrastrukturu i brodove koji se koriste za podršku Oružanim snagama Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Foto: Skrinšot Jutjub/Kanal13

Ranije danas, napad dronom u gradu Nikolajevu pogodio je data centar RX-Name, koji se bavio obradom podataka i hostovanjem veb stranica za ukrajinske snage.

Pored toga, brod za suvi teret koji je prevozio vojnu opremu u luku Odesa pogođen je dok je bio na putu u severozapadnom delu Crnog mora, dodaje se u saopštenju.

rt.rs

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta