ŽESTOKI UDARI NA MORU I KOPNU! RUSIJA NASTAVLJA DA DROBI SNAGE KIJEVA: Gore ukrajinski brodovi i vojne baze, izbio opšti haos!
ORUŽANE snage Ruske Federacije nastavljaju da napadaju ukrajinsku infrastrukturu i brodove koji se koriste za podršku Oružanim snagama Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Ranije danas, napad dronom u gradu Nikolajevu pogodio je data centar RX-Name, koji se bavio obradom podataka i hostovanjem veb stranica za ukrajinske snage.
Pored toga, brod za suvi teret koji je prevozio vojnu opremu u luku Odesa pogođen je dok je bio na putu u severozapadnom delu Crnog mora, dodaje se u saopštenju.
rt.rs
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