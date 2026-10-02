Svet

ŽESTOKI UDARI NA MORU I KOPNU! RUSIJA NASTAVLJA DA DROBI SNAGE KIJEVA: Gore ukrajinski brodovi i vojne baze, izbio opšti haos!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 10. 2026. u 21:11

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ORUŽANE snage Ruske Federacije nastavljaju da napadaju ukrajinsku infrastrukturu i brodove koji se koriste za podršku Oružanim snagama Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

ЖЕСТОКИ УДАРИ НА МОРУ И КОПНУ! РУСИЈА НАСТАВЉА ДА ДРОБИ СНАГЕ КИЈЕВА: Горе украјински бродови и војне базе, избио општи хаос!

Foto: Skrinšot Jutjub/Kanal13

Ranije danas, napad dronom u gradu Nikolajevu pogodio je data centar RX-Name, koji se bavio obradom podataka i hostovanjem veb stranica za ukrajinske snage.

Pored toga, brod za suvi teret koji je prevozio vojnu opremu u luku Odesa pogođen je dok je bio na putu u severozapadnom delu Crnog mora, dodaje se u saopštenju.

rt.rs

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