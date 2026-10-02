"NIJE VREME ZA KUPOVINU MAČKE U DŽAKU!" Arno Gujon upozorio: Evo zašto podržavam Vučića!
Arno Gujon oglasio se povodom aktuelnih dešavanja u Francuskoj i sve većih tenzija širom sveta, a osvrnuo se i na političku situaciju u Srbiji.
Gujon je naveo da se neredi ponovo šire Francuskom i ocenio da svet prolazi kroz veoma turbulentan period.
- Ljudi, ne znam da li ste videli, opet se neredi šire Francuskom, pale srednje škole, zaista, stvarno je neverovatno. Širom sveta, generalno, kao da je ceo svet zahvatilo neko ludilo. Ne samo da svi pričaju o globalnim sukobima, nego čini mi se da i unutar samih država postoji mogućnost za unutrašnje sukobe - rekao je Gujon.
On se potom osvrnuo i na situaciju u Srbiji, navodeći da su tenzije i frustracije velike.
- Nažalost, i kod nas su tenzije ogromne, frustracije takođe, nasilje u svakodnevnom životu, u političkom životu. To nije dobro i to ne može da izađe na dobro - rekao je.
Gujon je poručio i da, prema njegovom mišljenju, sada nije vreme za političko eksperimentisanje.
- I mislim da nije vreme za eksperimentisanje, nije vreme za kupovinu mačke u džaku, gde podržavamo one za koje ne znamo ni stavove ni ideje, koji beže od debate i od demokratskih pravila. Zaista, nije vreme za to - naveo je Gujon.
Na kraju je objasnio zbog čega podržava Aleksandra Vučića.
- Zato podržavam Aleksandra Vučića, zato što znam njegove stavove i znam šta da očekujem od njega u tako turbulentnim vremenima - zaključio je Gujon.
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