"DVOJE" PONOVO OKUPILO PUBLIKU: "Neverne bebe" proslavile 33 godine karijere (FOTO)

GRUPA "Neverne bebe" održala je večeras, u petak 2. oktobra, veliki koncert pod simboličnim nazivom "Ljubavi moja, što te ne volim" u MTS dvorani.

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Ovim muzičkim susretom sa publikom obeležili su 33 godine karijere i tri decenije od objavljivanja kultnog hita "Dvoje".

Foto: Novosti

Uz najpoznatije pesme, prošireni sastav benda, specijalne goste i koncertna iznenađenja, publika je uživala u prepoznatljivom zvuku grupe koja već više od tri decenije ostavlja trag na regionalnoj muzičkoj sceni.

Foto: Novosti

- Ako smo na nešto ponosni za ovih 33 trnovitih godina puta koji ni za šta ne bismo menjali, to je naša publika - poručili su članovi grupe, zahvalivši svima koji su godinama uz njih.

Foto: Novosti

Večerašnji koncert bio je još jedan susret „Nevernih beba“ sa publikom koja je njihove pesme pratila kroz različite generacije, od „Dvoje“ do danas.