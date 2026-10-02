"DVOJE" PONOVO OKUPILO PUBLIKU: "Neverne bebe" proslavile 33 godine karijere (FOTO)
GRUPA "Neverne bebe" održala je večeras, u petak 2. oktobra, veliki koncert pod simboličnim nazivom "Ljubavi moja, što te ne volim" u MTS dvorani.
Ovim muzičkim susretom sa publikom obeležili su 33 godine karijere i tri decenije od objavljivanja kultnog hita "Dvoje".
Uz najpoznatije pesme, prošireni sastav benda, specijalne goste i koncertna iznenađenja, publika je uživala u prepoznatljivom zvuku grupe koja već više od tri decenije ostavlja trag na regionalnoj muzičkoj sceni.
- Ako smo na nešto ponosni za ovih 33 trnovitih godina puta koji ni za šta ne bismo menjali, to je naša publika - poručili su članovi grupe, zahvalivši svima koji su godinama uz njih.
Večerašnji koncert bio je još jedan susret „Nevernih beba“ sa publikom koja je njihove pesme pratila kroz različite generacije, od „Dvoje“ do danas.
Preporučujemo
DNEVNA ŽURKA ZA BEOGRAĐANE: "Neverne bebe" pred koncert u MTS dvorani (FOTO)
03. 09. 2026. u 23:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)