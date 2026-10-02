EU KOMESAR ZA TRGOVINU: Kina i EU još nisu blizu potencijalnog trgovinskog sporazuma
KINA i Evropska unija "još nisu stigle do cilja" kad je reč o potencijalnom trgovinskom sporazumu, izjavio je danas evropski komesar za trgovinu Maroš Šefčovič, ocenivši višemesečne pregovore kao "konstruktivne, ali teške".
Govoreći na marginama sastanaka ministara trgovine zemalja grupe G20, Šefčovič je naglasio "veliko političko interesovanje" i velika očekivanja lidera EU, prenosi vašingtonski Politiko.
-Znam koliko je evropsko rukovodstvo politički nestrpljivo, istakao je on i dodao da Kina "razume zabrinutost Evrope".
Prema njegovim rečima, kineski partneri razumeju da trgovinski deficit EU sa Kinom, koji dostiže i do milijardu evra dnevno, ima direktne posledice po budućnost ključnih evropskih kopmanija, i posledično na više hiljada radnih mesta.
On je najavio da će sledeće sedmice putovati u Peking kako bi se sastao sa kineskim ministrom trgovine Vang Ventaom, i izrazio optimizam da će ta poseta uroditi plodom.
Izrazio je nadu da će iz Pekinga doneti "dokaz o izvodljivosti" rešenja za tri glavna pitanja, odnosno za nagli skok kineskog izvoza u ključnim industrijskim sektorima, konkretne načine za povećanje izvoza evropske robe u Kinu i jasan dugoročni plan u vezi sa kineskim izvoznim ograničenjima za sirovine, posebno za retke zemne metale.
Pozivajući se na neimenovani izvor, Politiko prenosi da Evropska komisija želi dogovor koji uključuje više bilaterlanih sporazuma za određene kategorije proizvoda i jednostranih ograničenja za druge.
(Tanjug)
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