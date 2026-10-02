SAUDIJSKA ARABIJA PLANIRA OFANZIVU: Nameti jemenska militantna proiranskea grupa Huti

SAUDIJSKA Arabija planira ofanzivu protiv jemenske militantne proiranske grupe Huta, tvrde regionalni i zapadni neimenovani zvaničnici upoznati sa situacijom.

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Opcije koje se razmatraju uključuju vojni prodor duž obale radi obezbeđivanja pomorske rute u Crvenom moru ili napad na više frontova, izjavili su za Rojters ovi izvori.

Operaciju, za koju se očekuje da će biti pokrenuta u narednim nedeljama, predvodiće snage jemenske vlade pod nadzorom Rijada, uz podršku saudijskih vazdušnih udara, navodi šest izvora upoznatih sa pripremama.

Iako SAD već obezbeđuju obaveštajne podatke kao podršku operacijama Rijada u Jemenu, a pojedine regionalne i evropske države pružaju vojnu pomoć saudijskoj kraljevini, ne očekuje se da će saveznici zvaničnog Rijada igrati direktnu ulogu u borbenim operacijama, rekli su neimenovani izvori.

Saudijska Arabija se umešala u građanski rat u susednom Jemenu 2015. godine na čelu arapske koalicije, pružajući podršku međunarodno priznatoj vladi koju su Huti proterali iz glavnog grada Sane.

Primirje dogovoreno između zaraćenih strana 2022. godine uglavnom se održalo sve do ove godine, kada su Huti pokrenuli napade projektilima i dronovima na saudijske brodove i naftnu infrastrukturu, što je predstavljalo prelivanje rata sa Iranom.

Veruje se da je ključni cilj planirane saudijske ofanzive neutralisanje vojnih uspeha koje su Huti ostvarili prošlog meseca kada su napredovali niz obalu i preuzeli kontrolu nad moreuzom Bab el-Mandeb, navode izvori.

Više od 100.000 jemenski vojnika moglo bi biti mobilisano u ofanzivi, u zavisnosti od njenog obima, naveli su svi pomenuti neimenovani izvori Rojtersa.

Portparoli saudijske i jemenske vlade, grupe Huti i američke vojske nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar o saudijskim planovima.

(Tanjug)

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