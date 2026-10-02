Rešetao u Bundesligi, želela ga Zvezda, a sada je postao novi fudbaler Zemuna
Očekuje se da bude važan faktor u igri "fenjeraša".
FK Zemun angažovao je Nikolu Dovedana, fudbalera sa iskustvom iz Bundeslige, saznaje B92.sport.
Dovedan je profesionalni put započeo u Austriji, gde je igrao za LASK, Altah i Lifering, a potom je nosio i dres Austrije iz Beča. Prošao je sve mlađe reprezentativne selekcije Austrije.
Tridesetdvogodišnji polušpic u redove Zemuna stiže kao slobodan igrač, nakon što je letos napustio grčki Iraklis. Tokom karijere nastupao je i za nemačke klubove Hajdenhajm i Nirnberg, dok je u najjačem rangu nemačkog fudbala zabeležio 21 nastup, uz tri gola i dve asistencije.
Najviše utakmica odigrao je za Nirnberg (98) te upisao 13 golova i devet asistencija. U Hajdenhajmu je bio još efikasniji, pošto je na 85 mečeva zabeležio 20 pogodaka i 12 asistencija. "Dabl-dabl" učinak imao je i u Lasku (65 mečeva, 11 golova i 15 asistencija), kao i u Liferingu (53 utakmice, 17 golova i 10 asistencija).
Nakon perioda u Nemačkoj, usledio je angažman u turskom Karagumruku, odakle je prešao u Iraklis. Sada će karijeru nastaviti u Zemunu.
Dovedan je svojevremeno bio i na meti Crvene zvezde. Beogradski klub je krajem 2016. i početkom 2017. godine pokazivao ozbiljno interesovanje za austrijskog fudbalera, koji je tada nastupao u austrijskoj Bundesligi, ali do transfera nije došlo.
Pored Dovedana, Zemun je angažovao još i dvojicu fudbalera. U pitanju su Makedonac Oliver Stoimenovski (27) koji dolazi besplatno iz kuvajtske Al Džahre i Mišo Dubljanić, crnogorski golman
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