Provocirao Grobare, pa postao tragičar: Pogledajte kako je bivši igrač Partizana promašio šut za pobedu Bajerna
Busao se Dvejn Vašington u grudi tri četvrtine protiv svog doskorašnjeg kluba, a onda su karma i Karlik Džons uradili svoje.
Partizan je ostao neporažen posle tri kola Evrolige. Crno-beli su u Minhenu savladali Bajern 86:84 i tako nastavili maksimalan učinak na početku takmičenja.
Veliku ulogu u završnici imao je Karlik Džons. Plejmejker Partizana preuzeo je odgovornost u poslednjoj četvrtini, a posebno je bio uspešan u duelima sa Dvejnom Vašingtonom, koji je čuvao bivšeg saigrača.
Vašington je sa druge strane imao priliku da postane junak Bajerna, ali je poslednji napad domaćeg tima završio bez poena. Nakon što je Džons bio polovičan sa linije slobodnih bacanja, Partizan je imao dva poena prednosti, a Bajern je dobio priliku za preokret na oko devet sekundi do kraja.
Lopta je bila kod Vašingtona, koji je preuzeo odgovornost za poslednji šut. Bivši košarkaš Partizana pokušao je iz veoma teške pozicije, ali nije pogodio, pa je pobeda pripala crno-belima.
Meč u "SAP Gardenu" imao je poseban naboj i zbog velikog broja navijača Partizana na tribinama. Vašington je tokom utakmice bio ispraćen zvižducima gostujućih pristalica, nakon što je gestikulirao prema njima posle svojih poena.
Na kraju su upravo Džons i Partizan imali razlog za slavlje. Crno-beli su upisali treću pobedu u Evroligi, dok je Vašington ostao bez odgovora u poslednjem napadu protiv bivšeg kluba. Karma je čudo...
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