HAOS NA FRANCUSKIM ULICAMA: Đak teško povređen
OČEVICI na protestima učenika srednjih škola u Francuskoj primećuju i dosta mladih koji po godinama, oblačenju i ponašanju po svoj prilici nemaju mnogo veze sa srednjoškolcima, i koji izazivaju nerede.
Dolazilo je i do kontradiktornih situacija. Tako je u Kleromonferanu povređen direktor škole koga su nepoznata lica pogodila vatrometom direktno ispaljenim na njega. On je prethodno stao ispred svojih učenika.
U mestu Selesta u Alzasu đak je teško povređen po rukama dok je rukovao pirotehničkom napravom. Život mu nije ugrožen, ali je njegovo stanje ozbiljno. Evakuisan je helikopterom.
U petak je protestima bilo pogođeno više od 400 liceja. Vlasti ističu da je odziv nešto manji nego dan ranije, ali da je intenzitet pobune jači. Đački sindikati traže od ministra obrazovanja vidljiva dela u odgovoru na njihove zahteve. Glavno pitanje sada je kako će se učenici ponašati u ponedeljak, posle dva dana odmora.
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