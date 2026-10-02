Fudbal

Nakon debakla od Nemačke jedan reprezentativac napustio nacionalni tim Srbije

М.П.

02. 10. 2026. u 12:58

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Samo dan nakon teškog poraza od Nemačke na Alijanc areni, reprezentacija Srbije pretrpela je novi, ogroman udarac.

Након дебакла од Немачке један репрезентативац напустио национални тим Србије

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Selektor Veljko Paunović u predstojećem meču protiv Holandije neće moći da računa na golmana Đorđa Petrovića, koji je bio ubedljivo najbolji pojedinac na meču u Minhenu

Ipak, razlog ovog izostanka je najlepši mogući. Fudbalski savez Srbije potvrdio je da je čuvar mreže Bornmuta, u dogovoru sa selektorom i stručnim štabom, oslobođen obaveza kako bi bio uz svoju suprugu koja čeka prinovu.

Petrović je protiv Panzera činio čuda na golu i spasao Srbiju katastrofe, s obzirom na to da su Nemci uputili čak 28 udaraca ka našem golu.

Selektor Paunović za duel u Ajndhovenu sada na raspolaganju ima trojicu golmana: Vanju Milinković-Savića, Filipa Stankovića i Dragana Rosića, koji je naknadno pozvan.
 

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