Nakon debakla od Nemačke jedan reprezentativac napustio nacionalni tim Srbije
Samo dan nakon teškog poraza od Nemačke na Alijanc areni, reprezentacija Srbije pretrpela je novi, ogroman udarac.
Selektor Veljko Paunović u predstojećem meču protiv Holandije neće moći da računa na golmana Đorđa Petrovića, koji je bio ubedljivo najbolji pojedinac na meču u Minhenu
Ipak, razlog ovog izostanka je najlepši mogući. Fudbalski savez Srbije potvrdio je da je čuvar mreže Bornmuta, u dogovoru sa selektorom i stručnim štabom, oslobođen obaveza kako bi bio uz svoju suprugu koja čeka prinovu.
Petrović je protiv Panzera činio čuda na golu i spasao Srbiju katastrofe, s obzirom na to da su Nemci uputili čak 28 udaraca ka našem golu.
Selektor Paunović za duel u Ajndhovenu sada na raspolaganju ima trojicu golmana: Vanju Milinković-Savića, Filipa Stankovića i Dragana Rosića, koji je naknadno pozvan.
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