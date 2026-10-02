VELIKE VESTI ZA PENZIONERE: PIO fond objavio nove cifre

PREMA zvaničnim podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, najniža penzija u Srbiji razlikuje se prema kategoriji osiguranika, dok prosečna penzija za avgust 2026. godine iznosi 56.813 dinara.

Foto: Novosti

Najviši iznos penzije po važećem Zakonu o PIO, za 45 godina penzijskog staža, iznosi 286.368,57 dinara.

Kolika je minimalna penzija u Srbiji?

Najniži iznos penzije za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti iznosi 31.092,11 dinara, dok je za poljoprivrednike taj iznos 24.443,91 dinar.

Ovi iznosi primenjuju se od decembra 2025. godine, nakon usklađivanja penzija za 12,2 odsto, i navedeni su u statističkom biltenu Fonda PIO za 2026. godinu.

Važno je razlikovati propisani najniži iznos od pojedinačnih isplata. U statistici Fonda PIO postoje i korisnici koji primaju manje od navedenih iznosa, pa se ne može tvrditi da svaki penzioner dobija najmanje 31.092,11 dinara, odnosno 24.443,91 dinar.

Kolika je prosečna penzija?

Prosečna penzija za avgust 2026. godine iznosi 56.813 dinara, prema podatku koji je Fond PIO objavio 24. septembra. Reč je o mesečnom proseku za sve kategorije osiguranika i sve vrste penzija, a ne o proseku za celu 2026. godinu.

Prosečni iznosi razlikuju se prema kategoriji osiguranika. U avgustu su iznosili:

59.954 dinara za kategoriju zaposlenih;

51.909 dinara za korisnike iz samostalnih delatnosti;

24.680 dinara za poljoprivrednike.

Razlike postoje i prema vrsti penzije. Prosečna starosna penzija iznosila je 60.883 dinara, invalidska 51.584 dinara, a porodična 46.008 dinara.

Fond PIO je za avgust evidentirao ukupno 1.666.312 korisnika penzija, među kojima je najviše korisnika starosne penzije - 1.127.906.

Kolika je maksimalna penzija?

U statističkom biltenu Fonda PIO za jul 2026. godine, najviša penzija po važećem zakonu, za 45 godina penzijskog staža, iznosi 286.368,57 dinara. Taj iznos evidentiran je kod 93 korisnika iz svih kategorija osiguranika.

Visina penzije određuje se na osnovu ličnih bodova i vrednosti opšteg boda. Zakon ograničava lični koeficijent na najviše 3,8, čime se ograničava i iznos penzije koji se može ostvariti po ovom obračunu.

Fond PIO posebno prikazuje najviše penzije korisnika koji su pravo ostvarili prema ranijim propisima. Zbog toga uz podatak o maksimalnoj penziji treba navesti da se 286.368,57 dinara odnosi na najviši iznos po važećem zakonu za 45 godina staža.

(Mondo)