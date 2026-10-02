KONFERENCIJA KLJUČNI TRENDOVI 2026: Osiguranje nije samo odgovor na rizik već i njegovo prepoznavanje
DIGITALIZACIJA, sajber bezbednost, razvoj finansijskog tržišta i upravljanje rizicima bili su u žiži konferencije Ključni trendovi 2026, koju su na Zlatiboru organizovali Privredna komora Srbije, Udruženje banaka Srbije i Udruženje osiguravača Srbije.
Predstavnici privrede, finansijskog sektora, regulatornih institucija, osiguravajućih društava i tehnoloških kompanija razgovarali su o promenama koje oblikuju tržište, kao i o novim izazovima koje donosi digitalna transformacija.
Predsednik Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije i predsednik Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ Branislav Trifunović istakao je da digitalizacija donosi brojne prednosti, ali i nove rizike.
- Sve manje se postavlja pitanje koliko brzo možemo da uvedemo novu tehnologiju, a sve više koliko smo spremni da njene rizike prepoznamo, njima upravljamo i zaštitimo korisnika - rekao je Trifunović.
Govoreći o ulozi osiguranja, Trifunović je naglasio da njega ne treba posmatrati samo kao delatnost koja reaguje na već nastale rizike već i kao važnog partnera u njihovom pravovremenom prepoznavanju i upravljanju njima.
- Za Udruženje osiguravača Srbije naročito je važno da osiguranje ne posmatramo samo kao delatnost koja reaguje na rizike što su se već dogodili. Naša uloga je i da zajedno s drugim delovima finansijskog sektora doprinesemo boljem razumevanju novih rizika, njihovom pravovremenom prepoznavanju i stvaranju mehanizama za upravljanje njima - rekao je Trifunović.
Stabilnost sektora potvrđuju i podaci Narodne banke Srbije. U prvom tromesečju 2026. godine ukupna premija osiguranja dostigla je 50,2 milijarde dinara, uz rast od 11,6 odsto, dok su tehničke rezerve iznosile 301 milijardu dinara. U strukturi tržišta dominiraju neživotna osiguranja sa 82,9 odsto ukupne premije, dok pet najvećih osiguravajućih društava zajedno čini oko tri četvrtine tržišta.
Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković ocenila je da osiguranje beleži ne samo rast tržišta već i rast sposobnosti društava da podnesu rizik.
- Udeo premije u bruto društvenom proizvodu porastao je na 1,8%, rešene štete sa 27 na 96,9 milijardi dinara i taj trend se nastavlja. To nam govori nešto važno. Osiguranje beleži ne samo rast tržišta već i rast sposobnosti društava da podnesu rizik, i to su rezultati koji zaslužuju poštovanje, ali nose sa sobom i obavezu, jer što je sektor veći, veća je i njegova odgovornost - istakla je Tabaković.
Učesnici konferencije ocenili su da su saradnja i razmena iskustava između privrede, finansijskog sektora i regulatora ključni za pravovremeno odgovaranje na izazove koje donose nove tehnologije i promene u poslovnom okruženju. Tokom skupa posebna pažnja posvećena je i zaštiti korisnika finansijskih usluga, sprečavanju prevara u platnom prometu i unapređenju regulatornog okvira, kao važnim elementima sigurnog razvoja digitalnih finansijskih usluga.
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