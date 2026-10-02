Novak Đoković u četvrtfinalu Pekinga!
SRBIN nastavio neverovatnu seriju u Pekingu.
Novak Đoković i Peking, nema greške! Trenutno 11. teniser sveta se plasirao u četvrtfinale nakon što je pobedio Kineza Junčaoketea Bua sa 4:6, 7:6(2), 6:2.
Beograđanin je još jednom pokazao koliko mu prija ovaj turnir. On je na ovom mestu i dalje ne poražen i ovo mu je bio 31. vezani trijumf.
Prvi set dobio je 104. na ATP listi, napravio je brejk u sedmom gemu i potom bez problema priveo taj deo meča kraju.
Uspeo je Đoković tek u četvrtom gemu drugog seta da pronađe rupu u igri Kineza. Tad mu je prvi put oduzeo servis. Ipak, odmah je uzvratio Bu. Igrači su potom bili sigurni na svoj servis, pa se otišlo u taj-brejk. Srbin je sjajno odigrao 13. gem i serijom 5:0 došao do izjednačenja.
U trećem setu na terenu je postojao samo jedan igrač. Đoković je ekspresno došao do 4:0, a onda je bez problema trijumfovao u meču koji je trajao dva sata i 53 minuta.
Šestostruki šampion Pekinga će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča Aleksander Zverev - Junčeng Šang.
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