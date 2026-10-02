Otac joj najbogatiji teniser sveta, ima više od Rafe, Rodžera i Novaka zajedno, a iznenadićete se šta ona radi

Iako raspolaže milijardama, odlučila je da sama zarađuje za život

Foto: Instagram/ioana_tiriac

Nekadašnji rumunski teniser i danas jedan od najmoćnijih biznismena na svetu, Jon Cirijak (87), tokom života je stekao basnoslovno bogatstvo. Ipak, njegova jedina ćerka, lepa Joana (29), pokazala je da nema nameru da bude samo „bogata naslednica“ koja dane provodi trošeći očeve milione.

Kako prenose rumunski mediji, ova 29-godišnjakinja je odlučila da se osamostali i pronašla je posao u Dubaiju, gde je zaposlena u jednoj renomiranoj agenciji za nekretnine.

Joana je srednju školu završila u rodnom Bukureštu, ali je put obrazovanja brzo odveo preko okeana. Diplomirala je u Sjedinjenim Američkim Državama na prestižnoj poslovnoj školi „Majami Herbert“.

Foto: Instagram/ioana_tiriac

Iako su joj sva vrata sveta bila otvorena, nakon završenih studija prelomila je da napusti Ameriku i preseli se na Bliski istok. Umesto lagodnog života pod očevim okriljem, Joana je izabrala dinamično i zahtevno tržište luksuznih nekretnina u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde danas uspešno gradi karijeru.

Dubai očigledno prija porodici slavnog tenisera, s obzirom na to da tamo već godinama živi i Joanin brat Aleksandru. On je u više navrata javno hvalio način života u UAE, ističući bezbednost, stabilnost i viziju lidera ove zemlje, naglasivši da su Emirati „Švajcarska Bliskog istoka“.

Foto: Instagram/ioana_tiriac

Ko je Jon Cirijak?

Za mlađe generacije Jon Cirijak je pre svega sinonim za ogroman novac, ali njegova životna priča je filmska. Reč je o čoveku koji je jedinstvena pojava u svetskom sportu i biznisu — čuveni „Buldožer iz Brašova“, prepoznatljiv po svojim gustim brkovima i neverovatnom instinktu za profit.

Igrao hokej na Olimpijskim igrama, pa osvojio Rolan Garos

Pre nego što se potpuno posvetio tenisu, Cirijak je bio vrhunski hokejaš na ledu! Čak je predstavljao Rumuniju na Zimskim olimpijskim igrama u Insbruku 1964. godine. Potom je prešao na „beli sport“, gde je napravio sjajnu karijeru, pre svega u dublu. Zajedno sa legendarnim sunarodnikom Ilieom Nastaseom osvojio je Rolan Garos 1970. godine, a tri puta su stigli i do finala Dejvis kupa.

Čovek koji je stvorio Borisa Bekera

Nakon igračke karijere, Cirijak je postao jedan od najuticajnijih teniskih menadžera u istoriji. Njegovo remek-delo bio je Boris Beker. Prepoznao je talenat nemačkog vunderkinda, vodio ga do titule na Vimbldonu sa samo 17 godina i od njega napravio svetsku senzaciju i marketinšku mašinu. Pored Bekera, vodio je karijere asova poput Giljerma Vilasa, Gorana Ivaniševića i Marata Safina.

Pad komunizma i rađanje imperije

Iako je od tenisa lepo zaradio, prave milijarde nastale su tek nakon pada Čaušeskuovog režima 1989. godine. Ćirijak se vratio u domovinu i osnovao prvu privatnu banku u postkomunističkoj Rumuniji. Zatim je posao proširio na osiguranje, auto-industriju (uvoznik velikih svetskih brendova), nekretnine i avio-saobraćaj (poseduje sopstvenu avio-kompaniju). Zatim je 2007. zvanično postao prvi rumunski milijarder na Forbsovoj listi.

Vlasnik prestižnih turnira i strastveni kolekcionar

Godinama je bio vlasnik i idejni tvorac prestižnog Masters turnira u Madridu (gde je, između ostalog, uveo kontroverznu plavu šljaku i modele umesto skupljača loptica), pre nego što ga je prodao za stotine miliona evra. Pored toga, poseduje jednu od najimpresivnijih kolekcija luksuznih i istorijskih automobila na planeti, koja broji više stotina primeraka, uključujući modele koje su posedovali kraljevi i svetski državnici.

Danas se njegova imovina procenjuje na više od dve milijarde evra, što ga čini ubedljivo najbogatijom figurom koja je ikada kročila na teniske terene — bogatijim od Đokovića, Federera i Nadala zajedno.