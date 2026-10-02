ZAPAD U SUZAMA Lukašenko: Drakonske sankcije protiv Rusije i Belorusije nisu uspele

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da je Zapad "u suzama" zbog toga što njihove drakonske sankcije nisu delovale na Belorusiju i Rusiju.

Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

"Ponekad se pojave neke teškoće, recimo, protiv Belorusije i Rusije uvedene su nezakonite drakonske sankcije. Da li su se ekonomije srušile?", upitao je Lukašenko na sastanku sa šefovima vladinih delegacija koje učestvuju na zasedanju Evroazijskog međuvladinog saveta u Minsku.

Ekonomije Belorusije i Rusije su nekako izdržale, zaključio je on.

sputnikportal.rs

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