ZAPAD U SUZAMA Lukašenko: Drakonske sankcije protiv Rusije i Belorusije nisu uspele
PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da je Zapad "u suzama" zbog toga što njihove drakonske sankcije nisu delovale na Belorusiju i Rusiju.
"Ponekad se pojave neke teškoće, recimo, protiv Belorusije i Rusije uvedene su nezakonite drakonske sankcije. Da li su se ekonomije srušile?", upitao je Lukašenko na sastanku sa šefovima vladinih delegacija koje učestvuju na zasedanju Evroazijskog međuvladinog saveta u Minsku.
Ekonomije Belorusije i Rusije su nekako izdržale, zaključio je on.
sputnikportal.rs
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