Hrvat trener jednog od najboljih tenisera sveta

Veliki povratak u trenerske vode!

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Proslavljeni hrvatski teniski stručnjak Ivan Ljubičić (47) preuzeo je trenersku palicu i vodiće brigu o karijeri kanadske zvezde Feliksa Ože-Alijasima.

Nakon što je završio istorijsku i izuzetno plodonosnu saradnju sa Rodžerom Federerom 2022. godine, Ljubičić je radio kao savetnik u Francuskoj teniskoj federaciji (FFT). Ipak, poziv trenutno petog tenisera planete vratio ga je u boks na ATP turu, gde će pokušati da napravi novi trenerski podvig.

Ože-Alijasim (26) je ovog leta raskinuo desetogodišnju saradnju sa Frederikom Fontanom, čovekom koji ga je vodio još od juniorskih dana. Nakon serije lošijih rezultata, ranog ispadanja na US Openu i šokantnog poraza na startu turnira u Pekingu od Karena Hačanova, Kanađanin je shvatio da mu je potrebna radikalna promena i šampionski gen kakav poseduje rođeni Banjalučanin.

Glavni zadatak Ivana Ljubičića biće da pomogne 26-godišnjem Kanađaninu da napravi onaj najteži, poslednji korak ka samom vrhu. Iako u vitrinama ima devet ATP titula i plasman karijere na četvrto mesto, Ože-Alijasimu i dalje nedostaju oni najvažniji trofeji – Grand Slam ili Masters 1000 pehari.

Teniski svet se dobro seća šta je Ljubičić uradio kada je krajem 2015. godine ušao u stručni štab Rodžera Federera. Švajcarac je tada bio u višegodišnjem postu bez najvećih titula, ali mu je hrvatski strateg unapredio bekhend, oživeo karijeru i sa njim osvojio još tri Grand Slam trofeja (dva Australian Opena i Vimbldon).

Zanimljivo je da Ljubičić zbog ovog angažmana neće napustiti Francusku tenisku federaciju, već će ulogu Ože-Alijasimovog trenera obavljati paralelno sa funkcijom posebnog savetnika u FFT-u.