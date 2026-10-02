SVE JE SPREMNO ZA VELIKI SPEKTAKL UJEDINJENE SRBIJE: Otkrivamo deo programa i specijalno iznenađenje
VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Beogradskoj areni zakazan je za sutra, 3. oktobar, a građane očekuje bogat program i atmosfera koja će, prema najavama, trajati tokom čitavog dana.
Kapije Arene otvaraju se u 15.30 časova, a publiku očekuju nastupi velikih imena domaće muzičke scene. Za dobru atmosferu biće zaduženi Vesna Zmijanac, Aca Lukas i Mira Škorić, uz još sadržaja i brojna iznenađenja.
Posebnu pažnju privlači dolazak specijalnog gosta predsednika slovačke vlade Roberta Fica, koji će se obratiti publici i održati poseban govor. Njegovo pojavljivanje biće jedan od centralnih trenutaka programa, a upravo taj deo skupa trebalo bi posebno da oduševi građane.
- Reč je o čoveku koji je svuda i na svakom mestu štitio Srbiju, pokazao prijateljstvo prema našoj zemlji. Moj gost sutra u Areni nešto oko 18 sati je predsednik vlade Slovačke Robert Fico i ponosan sam što je pristao da dođe na naš skup, otkrio je Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u obraćanju na Tiktoku.
Uz muzički program, očekuje se veliko okupljanje građana i sjajna atmosfera i ispred Arene, gde će publiku dočekati muzika i sadržaji za najmlađe.
(Kurir)
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