ZAPAD JE ZANEMEO! U inat celom svetu - "Kosovo je Srbija" (VIDEO)

Evropa je u neverici!

FOTO: A. Ilić

Evropska kuća fudbala (UEFA) uvela je rigorozne, nikad strože kazne za naše navijače i zabranila organizovan dolazak "orlova" u Minhen, misleći da će tako ućutkati srpski ponos. Ali, ono što se dogodilo na jednom od najlepših i najmodernijih stadiona na planeti, ostavilo je čitavu Nemačku u potpunom šoku!

Dok su se izabranici Veljka Paunovića pripremali za epski megdan protiv moćnih „Pancera“ koje sa klupe predvodi legendarni Jirgen Klop, u Minhenu se odigrao prizor od kog podilazi jeza.

Fudbalska reprezentacija Srbije ušla je u ovaj meč kao potpuni autsajder nakon teških poraza od Grčke i Holandije, a hladan tuš iz Niona trebao je da bude konačni udarac za naš tim.

Zvaničnih gostujućih navijača na tribinama Alijanc arene – nije bilo. Međutim, srpski inat i rodoljublje ne poznaju granice niti mare za zabrane moćnika!

U momentima kada se stadion Bajerna punio, sa tribina je iznenada zagrmela najmoćnija poruka! Sablasni muk domaće publike prekinulo je skandiranje koje je odjeknulo poput groma iz vedra neba: „KOSOVO JE SRBIJA!“

Nemački navijači i obezbeđenje ostali su zatečeni i zaprepašćeni, ne shvatajući kako je, pored rigoroznih kontrola i UEFA rampe, glas istine uspeo da nadvlada minhensku arenu. Društvene mreže su bukvalno eksplodirale kada je osvanuo video snimak ove nestvarne atmosfere koji svedoči da se srpstvo ne može ućutkati, gde god naši momci igrali!

Dok su Nemci u panici gledali oko sebe, naši fudbaleri su dobili vetar u leđa koji nikakve kazne nisu mogle da spreče.

"Orilo se stadionom Bajerna u Minhenu "Kosovo je Srbija".