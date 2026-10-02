IRAN POJAČAVA KONTROLU NA ORMUZU: Neki brodovi više neće moći da prođu
IRANSKI Komitet za nacionalnu bezbednost saopštio je da će upravljanje Ormuskim moreuzom biti usmereno na bezbednost, preneli su danas mediji u Iranu.
Portparol Komiteta za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta, Hasan Kaškavi, naveo je da je novi predlog zakona o upravljanju moreuzom nakon okončanja zakonskih procedura unutar komiteta, u fazi upućivanja na javnu sednicu parlamenta, prenela je agencija Tasnim.
Kako se navodi, u pitanju je strateški akcioni plan za obezbeđivanje sigurnosti i održivog napretka.
Prema rečima Kaškavija, upravljanje Irana moreuzom biće usmereno na bezbednost i nacionalne interese, čime se efikasno obezbeđuje sposobnost Irana da vrši kontrolu i nadzor nad ulazima i izlazima iz moreuza.
Kako se dodaje, brodovima koji pripadaju "cionističkom entitetu ili neprijateljskim zemljama", kao i brodovima koji učestvuju u vojnim operacijama protiv Irana, ili prevoze vojni teret, zabranjen je prolazak kroz Ormuski moreuz, prenela je Al Džazira.
Ostala plovila koja pripadaju zemljama koje nisu neprijateljske moraju da pribave dozvolu Generalštaba iranskih oružanih snaga, u skladu sa standardima utvrđenim zakonom.
(Tanjug)
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