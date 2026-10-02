Čemu ovo? Bivši igrač Partizana razbesneo Grobare (VIDEO)

Izuzetno je motivisan bivši plej crno-belih.

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Košarkaši Partizana ovog petka igraju utakmicu trećeg kola Evrolige protiv Bajerna u Minhenu i pokušaće da nastave svoj perfektan niz na početku nove sezone.

Dvejn Vašington prvi put igra protiv Partizana od odlaska iz beogradskog kluba, a već je u Minhenu privukao pažnju potezom posle postignutog koša.

Dvadesetšestogodišnji plejmejker je ušao u igru i ubrzo pogodio je prednost Bajerna, a potom se okrenuo prema tribinama i gestikulirao navijačima domaćeg tima, kao da ih poziva da budu glasniji.

Taj potez može da se protumači i kao poruka gostujućim pristalicama, kojih je u dvorani oko 3.000.

Vašington je "do juče" bio deo Partizana, a sada na suprotnoj strani igra protiv bivšeg kluba. Ove godine se vratio u Nemačku, zemlju u kojoj je rođen, i u Minhenu ima priliku da se prvi put suprotstavi crno-belima.

Vašingtonov potez posle koša sigurno neće naići na dobar prijem među Grobarima