Šampioni sveta iznenadili potezom: Rasturili Hrvate, pa uradili ovo!

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Nije bilo drugog rešenja za "crvenu furiju".
Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente naknadno je pozvao u nacionalni tim igrača Reala Karlosa Espija, koji će da zameni Ferana Toresa, saopšteno je danas iz Saveza ove države.
U saopštenju Fudbalskog saveza Španije (RFEF) se navodi da je Tores, koji je član Pari Sen Žermena, napustio trening kamp nacionalnog tima zbog povrede skočnog zglova.
"Iako ga to u početku nije sprečavalo da trenira ili igra, odlučeno je da Tores bude povučen iz tima kako bi se dao prioritet njegovom oporavku. Lekari iz RFEF-a su od početka trening kampa u stalnom kontaktu sa medicinskim osobljem njegovog kluba i zajednički su pratili ceo proces. De la Fuente je odlučio da u seniorsku selekciju za predstojeće mečeve protiv Češke i Hrvatske pozove mladog reprezentativca Karlosa Espija", objavio je RFEF.
Fudbaleri Španije će u subotu dočekati Češku, a 6. oktobra gostovaće Hrvatskoj u utakmicama grupe A3 Lige nacija.
U prethodnoj je "crvena furija" rezultatski razbila komšije rezultatom 4:1.
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