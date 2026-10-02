Šampioni sveta iznenadili potezom: Rasturili Hrvate, pa uradili ovo!

Nije bilo drugog rešenja za "crvenu furiju".

Photo: Antonio Pozo / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente naknadno je pozvao u nacionalni tim igrača Reala Karlosa Espija, koji će da zameni Ferana Toresa, saopšteno je danas iz Saveza ove države.

U saopštenju Fudbalskog saveza Španije (RFEF) se navodi da je Tores, koji je član Pari Sen Žermena, napustio trening kamp nacionalnog tima zbog povrede skočnog zglova.

En un año, Espí ha pasado de estar a punto de salir cedido a un Segunda a jugar en el Madrid y en la selección española absoluta.



TRABAJO Y FE pic.twitter.com/9IP2LyBdSZ — Pablo Lara Peña (@LaraaPablo) October 2, 2026

"Iako ga to u početku nije sprečavalo da trenira ili igra, odlučeno je da Tores bude povučen iz tima kako bi se dao prioritet njegovom oporavku. Lekari iz RFEF-a su od početka trening kampa u stalnom kontaktu sa medicinskim osobljem njegovog kluba i zajednički su pratili ceo proces. De la Fuente je odlučio da u seniorsku selekciju za predstojeće mečeve protiv Češke i Hrvatske pozove mladog reprezentativca Karlosa Espija", objavio je RFEF.

Fudbaleri Španije će u subotu dočekati Češku, a 6. oktobra gostovaće Hrvatskoj u utakmicama grupe A3 Lige nacija.

U prethodnoj je "crvena furija" rezultatski razbila komšije rezultatom 4:1.

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